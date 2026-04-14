5 trái cây tốt cho người sỏi mật

Sỏi mật hình thành khi các thành phần trong dịch mật kết tinh, tích tụ trong túi mật, gây đau, rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người bệnh. ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết chế độ ăn giàu trái cây giúp tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, góp phần cải thiện chức năng gan - mật, phòng ngừa biến chứng do sỏi mật gây ra.

Táo

Táo giàu chất xơ hòa tan pectin, có thể giảm giảm cholesterol trong dịch mật, góp phần ngăn chặn sự hình thành sỏi mật. Ăn táo còn có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa. Người bệnh có thể dùng táo tươi hoặc nước ép nguyên chất, hạn chế thêm đường để tối ưu khả năng hấp thu dưỡng chất.

Lê

Lê có chất sorbitol tự nhiên - một dạng đường có tác dụng kích thích nhu động ruột, làm giảm cảm giác đầy hơi, chướng bụng, đặc biệt ở người có sỏi mật gây cản trở dòng chảy dịch mật. Nước và chất xơ hòa tan trong lê hỗ trợ điều hòa hoạt động gan - mật, thúc đẩy bài tiết cholesterol, chất béo ra khỏi cơ thể. Nhờ tính mát, lê làm dịu cảm giác nóng rát hoặc căng tức vùng hạ sườn phải thường gặp ở người mắc bệnh gan mật.

Cam, chanh, bưởi

Cam, chanh và bưởi chứa vitamin C, axit citric. Các hoạt chất này hỗ trợ giảm nồng độ cholesterol trong dịch mật, từ đó giảm nguy cơ hình thành, phát triển sỏi, tăng cường sức khỏe túi mật. Axit tự nhiên có thể kích thích tiết mật, enzyme tiêu hóa, cải thiện quá trình phân giải chất béo, giảm cảm giác đầy bụng sau bữa ăn.

Đu đủ

Enzyme papain trong đu đủ hỗ trợ tiêu hóa chất đạm và chất béo, giúp giảm gánh nặng cho gan cũng như túi mật. Đu đủ còn giàu chất xơ, ngăn ngừa táo bón, tránh nguy cơ làm ứ trệ quá trình bài tiết dịch mật, gián tiếp dẫn đến hình thành sỏi mật.

Bơ

Bơ cung cấp kali dồi dào, giúp cân bằng điện giải, duy trì độ ẩm cơ thể, hạn chế tình trạng mất nước - yếu tố thúc đẩy cô đặc dịch mật, tạo điều kiện hình thành sỏi mật. Bơ còn chứa nhiều chất béo không bão hòa, hỗ trợ chuyển hóa lipid, kích thích gan sản xuất dịch mật. Loại trái cây này cũng tốt cho tim mạch, hỗ trợ tăng cường chuyển hóa trong cơ thể.

Theo bác sĩ Duy Tùng, một số trái cây vị chua như cóc, dứa, xoài xanh... chứa nhiều vitamin C nhưng có tính axit cao, có thể kích thích dạ dày và tăng co bóp túi mật, gây đau khi đang viêm. Vải, nhãn, mít, cherry... giàu đường tự nhiên (fructose, glucose), nếu sử dụng quá mức dễ gây rối loạn chuyển hóa mỡ máu, gián tiếp tác động đến quá trình hình thành sỏi. Ưu tiên trái cây tươi, hạn chế dùng trái cây khô hoặc mứt do chứa nhiều đường và ít nước.

Khi xuất hiện các triệu chứng đau quặn mật, đầy hơi, chướng bụng hay rối loạn tiêu hóa, người bệnh cần đến bệnh viện khám.

Quốc An