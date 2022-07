5 tòa tháp xanh giữa đại đô thị Vinhomes Grand Park

TP HCMTháp căn hộ LumièreBoulevard sở hữu chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng ưu tiên không gian xanh với kiến trúc 3D giữa lòng đại đô thị.

Không gian sống xanh hài hòa với thiên nhiên là xu hướng ngày càng phổ biến trên thế giới. Tại Việt Nam, nhu cầu của cư dân về khu đô thị có nhiều cảnh quan xanh, sở hữu tiện ích đa dạng và cao cấp cũng tăng mạnh. Một trong những dự án xanh sở hữu kiến trúc 3D nổi bật tại thị trường Việt Nam hiện nay là Lumière Boulevard do Masterise Homes phát triển, tọa lạc giữa đại đô thị Vinhomes, Grand Park, TP Thủ Đức.

Điểm nhấn kiến trúc xanh

Dẫn lối vào 5 tháp căn hộ Lumière Boulevard là những con đường rợp bóng cây thuộc công viên 36 ha quy mô hàng đầu châu Á tại Vinhomes Grand Park. Vị trí dự án kế cận với sông Đồng Nai, sông Tắc cùng kênh Bà Dì mang đến tầm nhìn hướng thủy đắt giá cùng bầu không khí thoáng đãng.

Thiên nhiên bao bọc xung quanh Lumière Boulevard. Ảnh: Masterise Homes

Đại diện Masterise Homes cho biết tại Lumière Boulevard, thiên nhiên được mang đến từng căn hộ. Cụ thể, 24 khu vườn thẳng đứng bao bọc quanh 5 tòa tháp, đưa mảng xanh lên trên các tầng cao. Ngoài ra 17.000m2 cảnh quan nội khu nâng tổng diện tích phủ xanh lên tới 40.000m2, giúp điều hòa không khí, thanh lọc khói bụi.

"Việc mang kiến trúc xanh 3D về đại đô thị của Masterise Homes đã tái định nghĩa chuẩn mực sống xanh cho thị trường bất động sản miền Nam. Đó là khởi đầu cho hành trình sống xanh đích thực của cộng đồng cư dân văn minh, coi trọng cuộc sống cân bằng và trân quý thiên thiên", đại diện đơn vị phát triển chia sẻ.

Tiện ích nghỉ dưỡng 5 sao

Bên cạnh việc phủ xanh các tòa tháp mang đến nhiều lợi ích về sức khỏe cho cư dân, Lumière Boulevard còn sở hữu hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời hưởng trọn hệ sinh thái dịch vụ "all in one" của Vinhomes Grand Park.

Chuỗi tiện ích nội khu phải kể đến hồ bơi phi thuyền hai tầng dài 65m vượt chuẩn Olympic nằm ở trung tâm nội khu, khu tập thể thao trong nhà, ngoài trời, phòng gym, trung tâm thể thao thực tế ảo... đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể thao của cư dân.

Hồ bơi phi thuyền hai tầng dài 65m nằm tại trung tâm nội khu dự án. Ảnh: Masterise Homes

Kỳ nghỉ tại gia "staycation" tại Lumière Boulevard cũng được đáp ứng với nhiều trải nghiệm ở khuôn viên dự án như xem phim ngoài trời, tiệc nướng BBQ dưới hàng cây xanh, hẹn hò sang chảnh tại Lounge dưới nước... Nhiều tiện ích đa dạng dành cho cư dân nhí như khu vườn kỳ diệu, vườn thảo mộc, khu vực thả diều, đài phun nước và tắm mưa, khu vực đua thuyền giấy...

Không gian ngoài trời ngay dưới thềm nhà tại Lumière Boulevard. Ảnh: Masterise Homes

Thêm vào đó, từ vị trí tâm điểm của đại đô thị, cư dân Lumière Boulevard dễ dàng tiếp cận các tiện ích đẳng cấp của Vinhomes Grand Park như Vincom Mega Mall, bến du thuyền Manhattan Glory, tòa tháp văn phòng 45 tầng, trường học Vinschool, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec ...

Mới đây, nhà phát triển Lumière Boulevard đã tung ra nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng bao gồm hỗ trợ lãi suất vay 80% lên tới 24 tháng, ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng, miễn phí quản lý ba năm, hỗ trợ phí mua bảo hiểm hấp dẫn. Khách hàng còn được ưu đãi 12,6% nếu thanh toán sớm và 8,1% nếu thanh toán theo tiến độ.

Diệp Anh