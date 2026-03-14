5 thực phẩm tuyệt đối không nên để ở nhiệt độ thường

Nhiều người có thói quen để siro, mứt hay trứng luộc trên kệ bếp, nhưng chuyên gia cảnh báo đây là môi trường lý tưởng để vi khuẩn phát triển, gây nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Khi sắp xếp thực phẩm sau khi đi chợ, chúng ta thường dễ dàng phân loại thịt, sữa, trứng tươi vào tủ lạnh. Tuy nhiên, tiến sĩ Vanessa Coffman, Giám đốc Liên minh Ngăn chặn Bệnh truyền nhiễm do Thực phẩm (Mỹ), cho biết có những loại thực phẩm khác mà nhiều người không nhận ra là chúng cần được giữ lạnh để đảm bảo an toàn.

Mấu chốt nằm ở "vùng nguy hiểm". Theo chuyên gia dinh dưỡng Mary Angela Miller, vi khuẩn phát triển mạnh nhất trong khoảng nhiệt độ từ 41-135 độ F (khoảng 5-57 độ C). Đặc biệt, nhiệt độ phòng (khoảng 21-25 độ C) là "vùng đệm" cực kỳ rủi ro.

Dưới đây là 5 thực phẩm thường bị để nhầm ở nhiệt độ thường mà chuyên gia khuyên bạn nên chuyển ngay vào tủ lạnh:

Siro cây phong (Maple Syrup)

Mặc dù siro chưa mở nắp có thể để trong ngăn tủ bếp, nhưng một khi đã mở, bạn phải cất chúng vào tủ lạnh. Chuyên gia dinh dưỡng Jackie Newgent giải thích rằng siro nguyên chất thường không chứa chất bảo quản. Nếu để ở nhiệt độ thường, bề mặt siro rất dễ bị nấm mốc tấn công.

Chuyên gia khuyến cáo nên cho dưa đã cắt vào tủ lạnh ngay lập tức. Ảnh: Bùi Thủy

Dưa hấu và dưa lưới đã cắt miếng

Một quả dưa nguyên vẹn có thể để bên ngoài, nhưng mọi thứ sẽ thay đổi khi bạn bổ chúng ra. Khi lớp vỏ bảo vệ bị phá vỡ, phần thịt quả nhiều nước và đường trở thành môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn xâm nhập.

Chuyên gia khuyến cáo nên cho dưa đã cắt vào tủ lạnh ngay lập tức. Nếu ở các buổi dã ngoại ngoài trời, bạn không nên để dưa bên ngoài quá 2 tiếng, thậm chí chỉ 1 tiếng nếu thời tiết nắng nóng trên 32 độ C.

Thịt nguội và thịt xông khói

Các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, salami, pepperoni thường chứa muối và natri nitrat để kéo dài hạn sử dụng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng chịu được nhiệt độ thường sau khi mở bao bì.

Ngay cả khi cửa hàng bày bán chúng trên kệ khô, bạn vẫn cần cho vào ngăn mát tủ lạnh ngay khi về nhà hoặc sau khi mở gói. Khi chế biến sandwich, hãy lấy thịt ra sau cùng và cất lại ngay khi dùng xong để tránh "vùng nguy hiểm".

Trứng luộc chín

Đây là hiểu lầm phổ biến của nhiều người nội trợ. Dù đã được nấu chín hoàn toàn, trứng luộc vẫn cần được bảo quản lạnh trong vòng 2 tiếng sau khi nấu.

Nguyên nhân là do quá trình luộc đã làm mất đi lớp màng bảo vệ tự nhiên bên ngoài vỏ trứng, khiến vỏ trở nên xốp hơn và dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Ngoài ra, lớp nước mỏng hình thành giữa lòng trắng và vỏ sau khi luộc cũng là nơi vi khuẩn dễ sinh sôi.

Mứt trái cây

Dù mứt có hàm lượng đường và axit cao giúp hạn chế hư hỏng, nhưng thói quen "nhúng đúp" (dùng dao bẩn hoặc dao đang quết bơ rồi nhúng lại vào hũ mứt) sẽ đưa vi khuẩn và vụn thức ăn vào bên trong.

Bảo quản mứt trong tủ lạnh không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ, giữ hương vị tươi ngon lâu hơn mà còn làm chậm đáng kể sự phát triển của nấm mốc và men.

Ngoài việc lưu trữ đúng chỗ, các chuyên gia lưu ý thêm:

Xử lý thức ăn thừa: Nên cho vào tủ lạnh càng sớm càng tốt. Khi hâm nóng lại, hãy đảm bảo nhiệt độ bên trong thực phẩm đạt ít nhất 74 độ C để tiêu diệt vi khuẩn. Nên dán nhãn ngày tháng để biết khi nào cần bỏ đi.

Kiểm tra nhiệt độ tủ lạnh: Đừng chỉ cảm nhận độ lạnh bằng tay. Hãy sử dụng nhiệt kế chuyên dụng để đảm bảo ngăn mát luôn duy trì dưới 4 độ C và ngăn đông dưới -18 độ C.

Đừng rửa rau đã được "rửa sạch sẵn": Nếu bạn mua các loại rau đóng gói đã được rửa 3 lần (triple-washed), việc rửa lại trong bồn rửa bát không sạch hoặc bằng tay bẩn thậm chí còn làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Hầu hết vi khuẩn có hại đều không thể nhìn thấy bằng mắt thường, không có mùi hay vị lạ. Do đó, việc lưu trữ thực phẩm đúng cách là bước quan trọng nhất để bảo vệ gia đình bạn khỏi các bệnh qua đường ăn uống.

Mỹ Ý (Theo Eating Well)