5 thực phẩm tốt cho người ngưng thở khi ngủ

Rau lá xanh
Người mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ thường bị tắc nghẽn đường thở nhiều lần trong lúc ngủ, dẫn đến thiếu oxy. Tình trạng này làm tăng phản ứng viêm, khiến bệnh nặng hơn.
Các loại rau lá xanh như rau bina, cải xanh giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và hỗ trợ làm dịu mô đường hô hấp. Chúng cung cấp magiê - khoáng chất có vai trò thư giãn cơ, cải thiện chất lượng giấc ngủ. Rau lá xanh ít calo, giàu chất xơ, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, từ đó góp phần giảm triệu chứng ngưng thở khi ngủ.
Các loại quả mọng
Những khoảng ngừng thở vào ban đêm do hội chứng ngưng thở khi ngủ có thể làm giảm nồng độ oxy. Theo thời gian, điều này dẫn đến căng thẳng oxy hóa, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 và các vấn đề về nhận thức.
Quả mọng chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và chống lại các hợp chất (gốc tự do) gây ra stress oxy hóa. Quả mọng cũng giàu chất xơ, hỗ trợ giảm cân - yếu tố quan trọng với hội chứng ngưng thở khi ngủ.
Các loại hạt
Hạnh nhân, hạt dẻ cười, quả óc chó và các loại hạt khác là lựa chọn tốt cho người mắc chứng ngưng thở khi ngủ vì chúng giàu protein, chất xơ và chất chống oxy hóa.
Các chất này có tác dụng giảm viêm, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Các hoạt hạt giàu magie - khoáng chất giúp thư giãn cơ bắp để ngủ ngon hơn.
Cá béo
Các loại cá béo giàu axit béo omega-3, có khả năng giảm viêm trong cơ thể, bao gồm cả đường hô hấp. Omega-3 có thể làm giảm tình trạng thức giấc giữa đêm và cải thiện chất lượng giấc ngủ nói chung.
Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn thường gây thêm áp lực lên tim và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Nếu bổ sung omega-3 thường xuyên trong chế độ ăn uống có lợi cho sức khỏe tim mạch. Người trưởng thành nên ăn cá béo hai lần một tuần như cá hồi, cá mòi, cá trích…
Ngũ cốc nguyên hạt
Các loại ngũ cốc giàu chất xơ như yến mạch, gạo lứt, hạt diêm mạch ít calo, giàu chất xơ, phù hợp để kiểm soát cân nặng, từ đó giảm mức độ nghiêm trọng của ngưng thở khi ngủ. Ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ, giúp no lâu hơn, hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh đồng thời giữ lượng đường trong máu ổn định, ngăn viêm nhiễm.
Anh Chi (Theo Health)
Ảnh: Anh Chi, Bảo Bảo