5 thực phẩm tốt cho người ngưng thở khi ngủ

Rau lá xanh

Người mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ thường bị tắc nghẽn đường thở nhiều lần trong lúc ngủ, dẫn đến thiếu oxy. Tình trạng này làm tăng phản ứng viêm, khiến bệnh nặng hơn.

Các loại rau lá xanh như rau bina, cải xanh giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và hỗ trợ làm dịu mô đường hô hấp. Chúng cung cấp magiê - khoáng chất có vai trò thư giãn cơ, cải thiện chất lượng giấc ngủ. Rau lá xanh ít calo, giàu chất xơ, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, từ đó góp phần giảm triệu chứng ngưng thở khi ngủ.