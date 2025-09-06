5 thực phẩm giàu crôm có lợi cho người tiểu đường

Bông cải xanh, trứng, ngũ cốc nguyên hạt, khoai tây có thể bổ sung khoáng chất crôm cho người bệnh tiểu đường để kiểm soát đường huyết ổn định.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome, cho biết crôm là khoáng chất cần thiết giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Bổ sung crom qua thực phẩm hàng ngày có thể cải thiện độ nhạy insulin, giảm nguy cơ biến chứng ở người bệnh tiểu đường.

Crôm tham gia vào quá trình chuyển hóa carbohydrate, chất béo và protein. Ở người bệnh tiểu đường type 2, tình trạng kháng insulin khiến đường huyết khó kiểm soát. Crôm giúp tăng cường tác động của insulin, hỗ trợ vận chuyển glucose vào tế bào. Người bệnh tiểu đường có thể bổ sung một số thực phẩm giàu crom thông qua chế độ dinh dưỡng, góp phần kiểm soát đường huyết.

Trứng dễ chế biến, chứa một lượng crôm tự nhiên, giàu protein, vitamin D và choline, góp phần ổn định năng lượng, hỗ trợ chuyển hóa đường trong máu. Người bệnh tiểu đường ăn trứng luộc hoặc hấp, hạn chế các món chiên nhiều dầu mỡ để tránh tăng cholesterol xấu.

Bông cải xanh giàu chất xơ, vitamin C, chứa crôm. Món bông cải luộc, hấp hoặc xào nhẹ với dầu ô liu là lựa chọn lành mạnh cho người bệnh tiểu đường.

Nho khô cung cấp một lượng crôm nhất định cùng chất xơ và kali. Dù có vị ngọt tự nhiên nhưng nho khô làm chậm hấp thu đường, hạn chế tình trạng tăng glucose máu đột ngột sau bữa ăn. Người bệnh có thể ăn nho khô với lượng vừa phải thay cho bánh kẹo ngọt tinh luyện.

Bông cải xanh giàu crôm có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết ổn định. Ảnh: Trọng Nghĩa

Ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt, lúa mạch, hạt kê chứa crôm và chất xơ hòa tan, giảm chỉ số đường huyết của bữa ăn. Ăn ngũ cốc nguyên hạt thường xuyên không chỉ ổn định đường huyết, hỗ trợ giảm cholesterol, có lợi cho tim mạch - cơ quan dễ bị tổn thương ở người bệnh tiểu đường.

Khoai tây khi ăn cả vỏ, chứa một lượng crôm cùng kali và vitamin B6. Tuy nhiên, người tiểu đường nên chọn khoai tây nướng hoặc luộc, kiểm soát khẩu phần ăn, tránh món chiên xào nhiều dầu mỡ để hạn chế tăng đường huyết.

Bác sĩ Duy Tùng khuyến nghị người bệnh tiểu đường nên khám định kỳ tại chuyên khoa nội tiết hoặc dinh dưỡng để được tư vấn cách bổ sung thực phẩm giàu crôm phù hợp cùng chế độ ăn cân đối.

Người bệnh hạn chế tinh bột tinh chế, tăng cường rau xanh, chất xơ, đạm thực vật, duy trì vận động thường xuyên để giữ đường huyết ổn định. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ với thành phần policosanol thiên nhiên góp phần điều hòa mỡ máu, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch ở người bệnh tiểu đường.

Trọng Nghĩa