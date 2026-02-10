5 thói quen tưởng lành mạnh nhưng gây hại nhiều hơn lợi

Nhiều xu hướng sức khỏe phổ biến như nhịn ăn gián đoạn, nước ngọt ăn kiêng, ngủ với tiếng ồn trắng... có thể gây hại nhiều hơn lợi.

Ai cũng mong muốn có một cuộc sống dài lâu và hạnh phúc. Đó là lý do chúng ta nỗ lực uống đủ nước, ưu tiên giấc ngủ và lựa chọn thực phẩm thông minh. Tuy nhiên, ngay cả những ý định tốt nhất đôi khi cũng có thể dẫn chúng ta đi chệch hướng, và một số xu hướng sức khỏe phổ biến nhất hiện nay có thể gây hại nhiều hơn lợi.

Hơn nữa, các lời khuyên thường thiếu đi sự chi tiết cụ thể. Những gì hiệu quả với một vận động viên chuyên nghiệp có thể lại gây nguy hiểm cho một người bình thường. Dưới đây là những xu hướng sức khỏe phổ biến nhưng có thể dẫn đến những hệ lụy không mong muốn:

Nhịn ăn gián đoạn (Intermittent Fasting)

Nhịn ăn gián đoạn đã trở thành một chế độ ăn kiêng thời thượng, phần lớn là vì nó tập trung vào thời điểm hơn là thực phẩm bạn ăn. Chế độ này xoay vòng giữa các giai đoạn ăn và nhịn, giúp cơ thể có thời gian nghỉ ngơi sau quá trình tiêu hóa. Chuyên gia lưu ý rằng những "cửa sổ nhịn ăn" này cho phép mức insulin giảm đủ để cơ thể đốt cháy mỡ thừa.

Các nghiên cứu cho thấy nó có thể cải thiện tư duy, trí nhớ, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giúp giảm cân. Nó cũng có thể chống lại bệnh tiểu đường type 2 và béo phì bằng cách làm cho các mô nhạy cảm hơn với insulin.

Tuy nhiên, chế độ này không phù hợp với mọi người. Việc bỏ bữa có thể dẫn đến tình trạng ăn quá mức sau đó hoặc tìm đến các loại thực phẩm kém lành mạnh để tự an ủi. Nó cũng tiềm ẩn rủi ro cho những người có bệnh lý nền, người đang dùng thuốc đặc trị hoặc những người có tiền sử rối loạn ăn uống.

Việc uống đồ uống có chất làm ngọt nhân tạo hàng ngày có liên quan đến việc tăng gần gấp ba lần nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ. Ảnh minh họa: Ly Nguyễn

Chỉ ưu tiên thực phẩm lành mạnh cho con cái

Việc đặt chế độ ăn uống lành mạnh của con cái lên hàng đầu có thể vô tình hủy hoại thói quen ăn uống của chính bạn. Một nghiên cứu của Đại học Pittsburgh cho thấy khi cha mẹ chọn các bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ, họ có xu hướng tự "thả cửa" với đồ ăn nhanh.

Các nhà nghiên cứu gọi hiện tượng này là "hoàn thành mục tiêu gián tiếp". Khi phụ huynh chọn một món ăn lành mạnh cho con, họ vô thức cảm thấy mình đã thỏa mãn các mục tiêu sức khỏe của bản thân. Cảm giác hoàn thành đó trở thành một chiếc "giấy phép" để họ nuông chiều bản thân với những lựa chọn thiếu lành mạnh. Hiệu ứng này đặc biệt rõ rệt khi cha mẹ có ý định ăn chung phần ăn của con, khiến họ tin rằng vài miếng thức ăn lành mạnh ăn cùng sẽ bù đắp được lượng đồ ăn vặt mà họ tiêu thụ cho chính mình.

Ngủ với tiếng ồn trắng (White noise)

Máy phát tiếng ồn trắng đã trở thành phụ kiện hỗ trợ giấc ngủ phổ biến vì chúng tạo ra âm thanh môi trường nhất quán, che lấp các tiếng động bất chợt. Theo Harvard Health, điều này giúp não bộ phớt lờ các sự gián đoạn âm thanh bên ngoài.

Song, các bằng chứng khoa học hỗ trợ thiết bị này không thực sự vững chắc. Một bài đánh giá trên tạp chí Sleep Medicine Reviews cho rằng bằng chứng ủng hộ tiếng ồn trắng là "cực kỳ thấp". Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng tiếng ồn liên tục có thể dẫn đến giấc ngủ bị phân mảnh hơn hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến cách não bộ xử lý âm thanh. Harvard Health cũng cảnh báo việc vặn âm lượng quá lớn có thể gây tổn thương thính giác theo thời gian.

Uống nước ngọt ăn kiêng (Diet soda)

Nhiều người cho rằng chuyển từ nước ngọt có đường sang loại ăn kiêng là một sự thay đổi lành mạnh để tránh calo. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng chất làm ngọt không calo có thể đánh lừa quá trình trao đổi chất hơn là giúp đỡ nó.

Theo University Hospitals, chất làm ngọt nhân tạo có thể gây nhầm lẫn cho phản ứng insulin của cơ thể, dẫn đến tăng cân và tăng nguy cơ tiểu đường type 2. Thậm chí, việc uống đồ uống có chất làm ngọt nhân tạo hàng ngày có liên quan đến việc tăng gần gấp ba lần nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ.

Dữ liệu dài hạn cho thấy nước ngọt ăn kiêng có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa não và góp phần gây ra các vấn đề tim mạch nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim.

Uống quá nhiều nước

Dù chúng ta thường được khuyên phải uống thêm nước, nhưng thực tế việc uống quá mức có thể dẫn đến "ngộ độc nước", làm mất cân bằng điện giải. Theo Cleveland Clinic, trong trường hợp nghiêm trọng, tình trạng này có thể đe dọa tính mạng.

Điều này xảy ra khi bạn uống nước nhiều hơn mức thận có thể lọc (thường là hơn 1 lít mỗi giờ). Lượng nước dư thừa sẽ làm loãng nồng độ natri trong máu, gây ra tình trạng hạ natri máu. Khi nồng độ natri xuống quá thấp, chất lỏng sẽ tràn vào các tế bào và khiến chúng sưng lên. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi xảy ra ở não, có thể dẫn đến co giật hoặc hôn mê.

Mỹ Ý (Theo Money Talk News)