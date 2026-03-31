5 thói quen tốt cho mắt người bệnh tiểu đường

Áp dụng quy tắc 20-20-20, uống đủ nước, ăn thực phẩm bổ mắt, massage nhẹ và theo dõi đường huyết là những thói quen đơn giản giúp người tiểu đường bảo vệ thị lực.

Bệnh tiểu đường có thể dẫn đến biến chứng gây mờ mắt và các vấn đề thị lực khác. Do đường huyết cao có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong mắt, dẫn đến bệnh võng mạc tiểu đường, glôcôm, thậm chí mù lòa nếu không được kiểm soát. Các tổn thương này thường tiến triển âm thầm, không đau và ít có dấu hiệu sớm. Tuy nhiên, áp dụng những thói quen đơn giản hằng ngày có thể bảo vệ mắt, làm chậm tiến triển bệnh.

Áp dụng quy tắc 20-20-20 khi dùng thiết bị số

Nhìn lâu vào màn hình thiết bị điện tử không nghỉ khiến mắt dễ bị căng thẳng. Áp dụng quy tắc 20-20-20 (mỗi 20 phút nhìn xa 20 feet, tức 6 m trong 20 giây) giúp giảm áp lực lên mắt, giữ độ ẩm và hạn chế mỏi mắt. Điều này đặc biệt hữu ích với những người có nguy cơ tổn thương mắt cao.

Uống nước ấm đều đặn

Khô mắt thường gặp ở người tiểu đường, gây nhìn mờ và cảm giác khó chịu. Uống đủ nước kết hợp sử dụng thuốc nhỏ mắt giữ ẩm giúp giảm khô mắt, làm dịu mỏi mắt và cải thiện triệu chứng hiệu quả hơn.

Ăn thực phẩm tốt cho mắt

Chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng rất cần thiết để duy trì sức khỏe mắt, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, đục thủy tinh thể và hội chứng khô mắt. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thực phẩm chức năng, nên ưu tiên thực phẩm giàu các chất dinh dưỡng quan trọng bao gồm lutein, zeaxanthin và axit béo omega-3, vitamin C và E, kẽm.

Các loại rau xanh theo mùa như rau bina, cải xanh, rau dền góp phần bảo vệ võng mạc. Hạt lanh, óc chó hoặc hạt chia cung cấp omega-3 có thể giảm viêm ở các mạch máu nhỏ trong mắt.

Massage mắt nhẹ nhàng

Massage nhẹ quanh mắt bằng tay sạch có thể cải thiện tuần hoàn. Lưu thông máu kém thường gặp ở người tiểu đường nên thói quen này có tác dụng thư giãn cơ mắt, giảm bọng mắt và hỗ trợ tiết nước mắt, từ đó hạn chế khô mắt.

Theo dõi đường huyết, chú ý dấu hiệu ở mắt

Bên cạnh kiểm soát đường huyết, người bệnh cần chú ý các dấu hiệu bất thường ở mắt như ruồi bay, nhìn mờ đột ngột hoặc khó đọc chữ nhỏ. Việc theo dõi giúp phát hiện sớm vấn đề, hỗ trợ bác sĩ đánh giá và can thiệp kịp thời trước khi tổn thương tiến triển nặng.

Bảo Bảo (Theo Times of India)