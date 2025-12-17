5 thói quen hàng ngày giúp ngăn sỏi thận tái phát

Uống đủ nước, giảm muối và ăn nhiều trái cây họ cam quýt có thể giúp ngăn ngừa cơn đau và giảm hình thành sỏi thận.

Sỏi thận tái phát gây đau và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Phần lớn nguyên nhân liên quan đến lối sống, khi nước tiểu quá đặc hoặc khoáng chất tích tụ, tạo thành tinh thể và phát triển sỏi. Một số thói quen đơn giản dưới đây có thể giúp giảm nguy cơ tái phát.

Uống đủ nước

Uống đủ nước là biện pháp quan trọng để giảm nguy cơ sỏi thận tái phát. Nước giúp loãng nước tiểu, giảm nồng độ khoáng chất và hạn chế hình thành sỏi. Ngược lại, uống ít nước khiến nước tiểu cô đặc, tạo điều kiện cho sỏi phát triển.

Giảm lượng muối nạp vào

Ăn nhiều thực phẩm mặn khiến thận bài tiết nhiều canxi, tăng nguy cơ hình thành sỏi. Nhiều món ăn hàng ngày như đồ ăn nhẹ đóng gói, thức ăn nhanh hay món nhà hàng chứa nhiều muối. Ưu tiên thực phẩm đơn giản hoặc tự nấu tại nhà, sử dụng ít muối và đọc nhãn thực phẩm, đồng thời giảm muối từ từ để duy trì mức canxi ổn định trong cơ thể. Thay đổi này theo thời gian sẽ tạo môi trường lành mạnh trong đường tiết niệu, giảm nguy cơ hình thành sỏi.

Giảm thực phẩm giàu oxalate

Người có nguy cơ sỏi thận cao nên giảm lượng oxalate trong chế độ ăn. Oxalate trong thực phẩm đi qua đường tiêu hóa và liên kết với canxi để bài tiết ra ngoài, nhưng nếu lượng oxalate quá cao, phần còn lại đến thận có thể hình thành sỏi canxi oxalate. Đây là loại sỏi thận phổ biến, nguy cơ tăng khi nồng độ oxalate cao.

Giảm thịt đỏ để ổn định nồng độ acid uric

Acid uric là chất thải trong máu. Sỏi acid uric hình thành khi nước tiểu cô đặc và có tính acid cao. Đây là một trong 4 loại sỏi thận phổ biến, gây đau khi đi tiểu và tiểu ra máu. Nguyên nhân thường liên quan đến chế độ ăn giàu purin (thịt đỏ, hải sản) hoặc các vấn đề chuyển hóa như bệnh gout, béo phì. Giảm thịt đỏ, hải sản và ưu tiên thực phẩm thực vật giúp giảm acid uric, làm nước tiểu bớt acid và giảm nguy cơ sỏi thận.

Bổ sung thêm trái cây giàu citrate

Citrate là chất tự nhiên trong trái cây và rau củ, có thể ngăn ngừa hình thành tinh thể trong thận. Ăn nhiều trái cây họ cam quýt có thể tăng citrate và duy trì pH nước tiểu bình thường.

Ngăn ngừa sỏi thận tái phát không chỉ là thay đổi một thói quen mà cần xây dựng lối sống lành mạnh lâu dài. Người từng mắc nên khám định kỳ, xét nghiệm nước tiểu và trao đổi với bác sĩ để có biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Times of India)