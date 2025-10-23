5 thói quen buổi sáng khiến huyết áp tăng vọt

Kiểm tra điện thoại khi thức giấc, bỏ bữa sáng, uống cà phê lúc đói, vội vàng và ăn đồ mặn dễ làm tăng huyết áp, hại tim mạch.

Huyết áp cao (hay tăng huyết áp) thường tiến triển âm thầm, trong khi một số thói quen buổi sáng tưởng chừng vô hại lại tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe khó lường.

Buổi sáng là thời điểm lý tưởng để nạp năng lượng và khởi đầu ngày mới, nhưng thói quen không phù hợp có thể kích hoạt hormone căng thẳng, co mạch máu và tăng áp lực tim. Tránh những điều này sẽ giúp ổn định đường huyết và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Kiểm tra điện thoại ngay khi thức dậy

Nhiều người coi việc mở điện thoại khi vừa thức giấc là bình thường, nhưng thói quen này kích hoạt hormone căng thẳng, làm tim đập nhanh, mạch máu co lại và tăng huyết áp tạm thời. Nếu lặp lại thường xuyên, "căng thẳng kỹ thuật số" buổi sáng có thể dẫn đến huyết áp cao.

Một nghiên cứu năm 2024 đã chỉ ra, thanh thiếu niên dùng màn hình hơn 4 giờ mỗi ngày dễ gặp căng thẳng, lo âu và trầm cảm, do hệ thần kinh giao cảm bị kích hoạt mạnh khi tiếp xúc với màn hình.

Thay vì mở điện thoại ngay, hãy dành 10-20 phút để căng cơ, uống 1-2 ly nước và thiền, giúp khởi đầu ngày mới thư thái, tràn đầy năng lượng.

Bỏ bữa sáng

Bỏ bữa sáng giải phóng nhiều hormone căng thẳng như cortisol, gây co mạch và huyết áp tăng nhanh. Nghiên cứu "Bỏ bữa sáng và nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong" năm 2019 nhấn mạnh người bỏ bữa sáng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 21%.

Ngược lại, ăn sáng đầy đủ khiến đường huyết cân bằng và hạn chế sự gia tăng hormone căng thẳng. Duy trì bữa sáng mỗi ngày với ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và protein để ngày mới tràn đầy năng lượng.

Uống nhiều cà phê khi đói

Caffeine giúp tỉnh táo, nhưng uống quá nhiều lúc bụng đói có thể làm huyết áp tăng. Theo nghiên cứu 2016 trên Tạp chí Tăng huyết áp Mỹ, tiêu thụ 127 mg caffeine (1-2 tách) trước bữa ăn gây tăng huyết áp tâm thu 8-10 mmHg.

Thay vào đó, nên uống 1-2 ly nước lọc và chỉ uống một tách cà phê hoặc trà sau bữa sáng.

Vội vàng, căng thẳng

Đi làm muộn hay bỏ qua thói quen sáng gây lo lắng và kéo huyết áp tăng tạm thời do adrenaline khiến tim đập nhanh, mạch máu co lại. Căng thẳng buổi sáng kéo dài cũng dẫn đến tăng huyết áp, theo nghiên cứu của Đại học Harvard.

Ăn thực phẩm mặn, chế biến sẵn

Đồ mặn hoặc chế biến sẵn như bánh mì kẹp, mì hay yến mạch ăn liền chứa nhiều natri, khiến cơ thể giữ nước và làm huyết áp cao. WHO khuyến cáo lượng natri nên dưới 2 g/ngày, nhưng nhiều món sáng thường vượt mức này.

Ưu tiên bữa sáng lành mạnh tại nhà với trái cây tươi, trứng, yến mạch hoặc hạt chia ngâm qua đêm, các loại hạt không muối để kiểm soát huyết áp hiệu quả hơn.

Hương Giang (Theo Times of India)