5 thói quen ăn uống tưởng tốt hóa hại dạ dày

Việc duy trì thói quen ăn uống quá mềm, quá đơn điệu kéo dài sẽ khiến dạ dày "lười biếng" và mất đi chức năng vốn có.

Dạ dày là cơ quan tiêu hóa đóng vai trò then chốt, chính vì vậy nhiều người luôn chú trọng việc "nuôi dưỡng" bộ phận này. Tuy nhiên, bác sĩ Hoàng Hiên, chuyên khoa Nội khoa và Hồi sức cấp cứu, cho biết, dạ dày không cần sự bảo vệ cực đoan. Thay vào đó, nó cần được kích thích thích hợp, vận hành có quy luật và duy trì trạng thái cân bằng động.

Trên trang cá nhân, bác sĩ Hoàng chia sẻ ông thường xuyên gặp bệnh nhân khẳng định đang "dưỡng dạ dày" bằng cách chỉ uống cháo, kiêng thịt, uống sữa và ăn bánh quy soda. Ông cảnh báo: "Nếu dạ dày chỉ phải xử lý những thực phẩm quá mềm, quá đơn điệu và quá 'an toàn' trong thời gian dài, nó sẽ giống như một khối cơ không được vận động, dần dần trở nên yếu đi".

Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến trong việc dưỡng dạ dày được bác sĩ tổng hợp:

Ăn cháo liên tục

Việc ăn cháo kéo dài sẽ khiến dạ dày trở nên "lười biếng". Bác sĩ khuyến cáo, khi các triệu chứng khó tiêu cấp tính đã thuyên giảm, người bệnh cần từng bước quay lại chế độ ăn uống bình thường để duy trì chức năng co bóp.

Việc ăn cháo kéo dài sẽ khiến dạ dày trở nên "lười biếng". Ảnh minh họa: Bùi Thủy

Uống sữa

Sữa có thể gây ra hiện tượng "phản ứng ngược" tiết axit dạ dày (acid rebound). Đặc biệt đối với một số người, uống sữa thậm chí còn khiến tình trạng khó chịu ở bụng trở nên nghiêm trọng hơn.

Dùng bánh quy soda

Bánh quy soda chỉ có tác dụng trung hòa axit dạ dày tạm thời do tính kiềm nhẹ. Nếu lạm dụng trong thời gian dài, loại thực phẩm này sẽ phá vỡ sự cân bằng tự nhiên của nồng độ axit trong dạ dày.

Ăn gừng để "ấm bụng"

Gừng chỉ phù hợp với những người bị "vị hàn" (dạ dày mất động lực co bóp). Ngược lại, với những người thuộc thể "vị nhiệt", ăn gừng có thể làm tăng cảm giác đau rát.

Ăn chay dưỡng dạ dày

Quá trình phục hồi niêm mạc dạ dày rất cần protein. Việc ăn chay trường thiếu hụt protein kéo dài sẽ khiến khả năng tự sửa chữa và phục hồi của dạ dày bị suy giảm đáng kể.

Bác sĩ Hoàng Hiên nhấn mạnh, cốt lõi của việc dưỡng dạ dày không phải là "né tránh thực phẩm" mà là "phục hồi chức năng". Ông đưa ra các lời khuyên:

Ăn uống điều độ: Duy trì giờ giấc ổn định.

Nhai kỹ nuốt chậm: Giảm bớt gánh nặng cơ học cho dạ dày.

Dinh dưỡng cân bằng: Đặc biệt chú trọng bổ sung đầy đủ protein.

Hạn chế kích thích: Giảm dầu mỡ, đồ cay nóng.

Quản lý căng thẳng: Dạ dày được mệnh danh là "cơ quan của cảm xúc", tâm trạng bất ổn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu hóa.

Mỹ Ý (Theo Yahoo TW)