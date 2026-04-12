5 thách thức với bộ máy chính quyền TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031

Hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải quyết các "điểm nghẽn" kéo dài như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm... là các bài toán lớn đặt ra với chính quyền TP HCM 5 năm tới.

Thường trực UBND TP HCM vừa được kiện toàn với 8 thành viên, nhiều hơn trước thời điểm sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu 2 người và vẫn có thể bổ sung thêm một cấp phó. Điều hành UBND thành phố là ông Nguyễn Văn Được, 58 tuổi, có hơn 30 năm công tác tại Long An (cũ), từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy trước khi được điều động về TP HCM đầu năm 2025. Khi Bộ Chính trị điều động ông Được làm Phó bí thư Thành ủy và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, ông được đánh giá có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu quản lý đất đai, tài nguyên môi trường - lĩnh vực phức tạp tại TP HCM. Hỗ trợ ông Được trong nhiệm kỳ mới là 7 phó chủ tịch, độ tuổi 46-55, có chuyên môn về hạ tầng, kinh tế, luật; phần lớn có trình độ sau đại học. Cơ cấu này giúp tăng tính chuyên sâu nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao về phối hợp trong bối cảnh khối lượng công việc lớn.

Kẹt xe, ngập nước kéo dài TP HCM hiện còn 22 điểm có nguy cơ ùn tắc, tập trung trên các trục giao thông lớn như Nguyễn Tất Thành, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, khu vực Ngã tư Bốn Xã. Áp lực chủ yếu do phương tiện cá nhân tăng nhanh, trong khi nhiều dự án hạ tầng chậm tiến độ. Đơn cử như tuyến Vành đai 2 dài khoảng 64 km - công trình có vai trò phân luồng giao thông - sau gần 20 năm vẫn chưa khép kín, khiến lưu lượng dồn vào nội đô, làm gia tăng ùn tắc và chi phí logistics. Ở lĩnh vực chống ngập, thành phố còn 159 điểm ngập do mưa và triều cường. Dự án kiểm soát triều gần 10.000 tỷ đồng, kỳ vọng bảo vệ hơn 6,5 triệu dân khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm, đã triển khai hơn một thập kỷ nhưng chưa hoàn thành. Hai lĩnh vực trên do Phó chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường phụ trách. Ông có học vị tiến sĩ Xây dựng, từng là Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị và tham gia xử lý các vướng mắc của dự án metro Bến Thành - Suối Tiên. Ngoài giao thông, ông còn phụ trách đầu tư công, dự án ODA, đường sắt đô thị, kiến trúc và phát triển đô thị. Với nền tảng chuyên môn, ông được đánh giá là "đúng người - đúng việc" theo chủ trương của Thường trực Thành ủy. Tuy nhiên, để giải bài toán kẹt xe, ngập nước, thành phố còn cần tháo gỡ 3 điểm nghẽn: vốn, giải phóng mặt bằng và cơ chế.

Quốc lộ 13 - cửa ngõ phía đông TP HCM, đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình thường xuyên ùn tắc giờ cao điểm và ngập khi mưa, triều cường. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo kế hoạch, trong 5 năm tới TP HCM dự kiến đầu tư 77 công trình giao thông với tổng vốn khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, cùng 157 dự án chống ngập hơn 348.000 tỷ đồng; đồng thời phát triển thêm các tuyến metro, nâng tổng chiều dài lên 187 km. Khối lượng công việc lớn và phụ thuộc nhiều vào tiến độ vốn, mặt bằng và cơ chế triển khai. Áp lực môi trường, đô thị hóa Mỗi ngày TP HCM phát sinh khoảng 13.000-14.000 tấn rác, tăng 6-8% mỗi năm; trong đó khoảng 85% vẫn xử lý bằng chôn lấp, gây áp lực lớn lên quỹ đất và môi trường. Theo Chương trình quan trắc chất lượng môi trường, tài nguyên nước và giám sát nguồn thải năm 2025, chất lượng không khí thành phố có xu hướng suy giảm, chủ yếu do bụi mịn và tiếng ồn giao thông. Ô nhiễm tập trung tại các trục giao thông lớn, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng biển và khu vực khai thác khoáng sản. Thành phố cũng thuộc nhóm đô thị có tốc độ "chìm" nhanh trên thế giới, với mức sụt lún hơn 10 cm mỗi thập kỷ, nguyên nhân chính là khai thác nước ngầm và quá trình đô thị hóa nhanh. Giai đoạn 5 năm tới, TP HCM đặt mục tiêu kiểm soát ô nhiễm, siết khí thải và thúc đẩy giao thông xanh. Lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu và chống ngập do Phó chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh phụ trách. Ông Thạnh, 55 tuổi, có trình độ cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, trưởng thành từ hệ thống chính quyền cơ sở tại Bình Dương. Ông từng giữ các vị trí như Chủ tịch UBND phường, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh và Bí thư cấp huyện trước khi đảm nhiệm cương vị hiện nay. Giải phóng mặt bằng vẫn là "nút thắt" của nhiều dự án Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tiếp tục là điểm nghẽn lớn tại TP HCM. Nhiều dự án phải vừa thi công vừa giải tỏa, khiến tiến độ bị chia cắt, thiếu đồng bộ. Thực tế, hàng loạt công trình hạ tầng kéo dài nhiều năm do vướng mặt bằng, như mở rộng xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1 đoạn Trạm 2 - Tân Vạn, hay nút giao Mỹ Thủy (TP Thủ Đức cũ). Việc chậm giải phóng mặt bằng cũng góp phần làm tăng tổng mức đầu tư.