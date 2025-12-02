5 món màu vàng bổ mắt nên ăn thường xuyên

Hạt óc chó có lợi cho thị lực nhờ cung cấp axit béo omega-3, vitamin E và kẽm, giúp giảm viêm, bảo vệ mắt khỏi tổn thương oxy hóa. Chúng cũng hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh về mắt như hội chứng khô mắt và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Ăn nhẹ một nắm hạt óc chó mỗi ngày hoặc thêm vào sinh tố, sữa chua để tăng thêm dưỡng chất tốt cho mắt.
Lòng đỏ trứng chứa lutein và zeaxanthin giúp giảm sự tiến triển của các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Trứng giàu vitamin A, kẽm cùng axit béo omega-3, rất quan trọng cho sức khỏe mắt, độ ẩm giác mạc cũng như thị lực ban đêm.
Ớt chuông vàng cung cấp các chất chống oxy hóa có thể phòng ngừa tổn thương tế bào, duy trì lưu lượng máu đến mắt bằng cách hỗ trợ các mạch máu. Bổ sung loại rau này vào chế độ ăn uống thường xuyên để thúc đẩy thị lực khỏe mạnh. Hàm lượng vitamin C trong ớt chuông cũng giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và các bệnh về mắt khác.
Quả xoài giàu vitamin A cùng các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin. Những dưỡng chất này giúp giảm khô mắt, mỏi và thậm chí là các vấn đề liên quan đến tuổi tác. Ăn xoài trực tiếp hoặc thêm vào salad, sinh tố là cách thưởng thức ngon miệng, bổ dưỡng.
Chanh vàng chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu có lợi cho sức khỏe mắt. Vitamin C có thể làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Nó cũng hoạt động như chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Bảo Bảo (Theo Very Well Health, Everyday Health)
Ảnh: Bảo Bảo, AI