5 món màu vàng bổ mắt nên ăn thường xuyên

Ớt chuông vàng cung cấp các chất chống oxy hóa có thể phòng ngừa tổn thương tế bào, duy trì lưu lượng máu đến mắt bằng cách hỗ trợ các mạch máu. Bổ sung loại rau này vào chế độ ăn uống thường xuyên để thúc đẩy thị lực khỏe mạnh. Hàm lượng vitamin C trong ớt chuông cũng giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và các bệnh về mắt khác.