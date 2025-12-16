5 món giàu tinh bột người gan nhiễm mỡ nên hạn chế

Ngũ cốc tinh chế như gạo trắng, bánh mì trắng và mì ống thông thường có chỉ số đường huyết cao vì đã bị loại bỏ phần lớn chất xơ và dưỡng chất tự nhiên.
Cơm trắng chứa lượng tinh bột cao. Tinh bột được cơ thể hấp thu nhanh, dễ chuyển thành đường và mỡ, làm cho gan quá tải. Người bệnh gan nhiễm mỡ ăn quá hai bát cơm trắng mỗi bữa có thể khiến đường huyết tăng nhanh, gây bất lợi cho gan.
Ngũ cốc tinh chế như gạo trắng, bánh mì trắng và mì ống thông thường có chỉ số đường huyết cao vì đã bị loại bỏ phần lớn chất xơ và dưỡng chất tự nhiên.
Cơm trắng chứa lượng tinh bột cao. Tinh bột được cơ thể hấp thu nhanh, dễ chuyển thành đường và mỡ, làm cho gan quá tải. Người bệnh gan nhiễm mỡ ăn quá hai bát cơm trắng mỗi bữa có thể khiến đường huyết tăng nhanh, gây bất lợi cho gan.
Hamburger gồm bánh mì trắng, thịt đỏ, phô mai, chứa nhiều chất béo không có lợi cho sức khỏe. Nếu dùng nhiều món ăn nhanh này, người bệnh gan nhiễm mỡ có thể bị tăng đường huyết, tăng tích tụ mỡ trong gan. Hamburger còn thúc đẩy thừa cân, béo phì không có lợi cho sức khỏe người bệnh.
Hamburger gồm bánh mì trắng, thịt đỏ, phô mai, chứa nhiều chất béo không có lợi cho sức khỏe. Nếu dùng nhiều món ăn nhanh này, người bệnh gan nhiễm mỡ có thể bị tăng đường huyết, tăng tích tụ mỡ trong gan. Hamburger còn thúc đẩy thừa cân, béo phì không có lợi cho sức khỏe người bệnh.
Phở thường chứa nhiều muối và calo, trong khi sợi phở làm từ gạo trắng có thể khiến đường huyết tăng nhanh. Ăn phở thường xuyên khiến dư thừa năng lượng dễ dẫn đến tăng cân, tích mỡ nội tạng và mỡ gan.
Phở thường chứa nhiều muối và calo, trong khi sợi phở làm từ gạo trắng có thể khiến đường huyết tăng nhanh. Ăn phở thường xuyên khiến dư thừa năng lượng dễ dẫn đến tăng cân, tích mỡ nội tạng và mỡ gan.
Mì cung cấp ít chất dinh dưỡng, thiếu chất xơ nhưng lại giàu tinh bột tinh chế, muối và chất béo không có lợi cho sức khỏe. Nếu ăn mì quá nhiều, các thành phần này làm tăng tích mỡ, viêm gan, rối loạn đường huyết và khiến gan thêm quá tải. Người bệnh gan nhiễm mỡ vẫn có thể ăn mì nhưng lượng vừa phải, thêm rau củ, thịt, trứng... để tăng thêm lượng chất dinh dưỡng.
Mì cung cấp ít chất dinh dưỡng, thiếu chất xơ nhưng lại giàu tinh bột tinh chế, muối và chất béo không có lợi cho sức khỏe. Nếu ăn mì quá nhiều, các thành phần này làm tăng tích mỡ, viêm gan, rối loạn đường huyết và khiến gan thêm quá tải. Người bệnh gan nhiễm mỡ vẫn có thể ăn mì nhưng lượng vừa phải, thêm rau củ, thịt, trứng... để tăng thêm lượng chất dinh dưỡng.
Bánh mì làm từ bột mì trắng - một loại carbohydrate tinh chế có ít giá trị dinh dưỡng. Nó hoạt động tương tự đường trong cơ thể và góp phần gây ra hiện tượng tăng đột biến hormone insulin và tích tụ chất béo trong gan. Người bệnh gan nhiễm mỡ nên ưu tiên bánh mì làm từ gạo lứt, bánh mì đen từ ngũ cốc nguyên hạt để có lợi cho sức khỏe.
Bánh mì làm từ bột mì trắng - một loại carbohydrate tinh chế có ít giá trị dinh dưỡng. Nó hoạt động tương tự đường trong cơ thể và góp phần gây ra hiện tượng tăng đột biến hormone insulin và tích tụ chất béo trong gan. Người bệnh gan nhiễm mỡ nên ưu tiên bánh mì làm từ gạo lứt, bánh mì đen từ ngũ cốc nguyên hạt để có lợi cho sức khỏe.
Anh Chi (Theo Mayo Clinic, Healthline, Eating Well)
Ảnh: Bùi Thủy, Anh Chi
|Độc giả đặt câu hỏi về bệnh tiêu hóa tại đây để bác sĩ giải đáp