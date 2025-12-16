5 món giàu tinh bột người gan nhiễm mỡ nên hạn chế

Ngũ cốc tinh chế như gạo trắng, bánh mì trắng và mì ống thông thường có chỉ số đường huyết cao vì đã bị loại bỏ phần lớn chất xơ và dưỡng chất tự nhiên.

Cơm trắng chứa lượng tinh bột cao. Tinh bột được cơ thể hấp thu nhanh, dễ chuyển thành đường và mỡ, làm cho gan quá tải. Người bệnh gan nhiễm mỡ ăn quá hai bát cơm trắng mỗi bữa có thể khiến đường huyết tăng nhanh, gây bất lợi cho gan.