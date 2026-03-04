5 món giàu kẽm hỗ trợ tăng testosterone cho nam giới

Nam giới ăn hàu, cá hồi, nạp khoảng 20-30 g hạt điều mỗi ngày giúp giảm thiếu hụt vi chất, duy trì nồng độ testosterone, tăng cường chức năng sinh lý.

Testosterone là hormone giúp nam giới duy trì khối lượng cơ bắp, mật độ xương, thúc đẩy sinh lý nam giới. Chuyên viên dinh dưỡng Trịnh Hà Nhật Quyên, khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết kẽm và testosterone có mối liên kết với nhau. Kẽm tham gia vào quá trình tổng hợp hormone sinh dục nam, hỗ trợ hệ miễn dịch, quá trình sinh tinh. Nam giới thiếu hụt chất dinh dưỡng này thì nồng độ testosterone thấp khiến chất lượng, số lượng tinh trùng giảm.

Dưới đây là một số thực phẩm tự nhiên giàu kẽm mà nam giới nên bổ sung trong chế độ ăn hàng ngày.

Hàu

100 g hàu chứa khoảng 35-90 mg kẽm, tùy loại và cách chế biến. Nhu cầu kẽm của nam giới trưởng thành khoảng 11 mg, có thể tăng nhẹ ở người có cường độ vận động cao, tuy nhiên không nên vượt quá 40 mg một ngày. Hàu sống có thể giữ nguyên chất dinh dưỡng nhưng cần lưu ý đến nguy cơ nhiễm khuẩn khi ăn. Gia đình nên chế biến tối giản để đảm bảo an toàn thực phẩm, giữ được hàm lượng dinh dưỡng. Người dùng nên kết hợp chế độ ăn cân bằng, nạp kẽm từ nhiều nguồn thực phẩm.

Hạt bí ngô

Hạt bí ngô giàu kẽm, magie hỗ trợ quá trình chuyển hóa, nội tiết. Bổ sung hạt loại hạt này trong khẩu phần ăn có lợi cho sức khỏe tuyến tiền liệt, thúc đẩy hormone nam giới phát triển. Thực phẩm này còn chứa protein, kali duy trì cơ bắp, ngăn ngừa chuột rút.

Kẽm là dưỡng chất quan trọng sản sinh testosterone, hỗ trợ sinh lý nam giới. Ảnh được tạo bởi AI

Hạt điều

Tương tự hạt bí ngô, hạt điều cũng giàu kẽm, magiê, chất béo tốt có lợi cho sức khỏe tim mạch, chuyển hóa. Kẽm tham gia vào quá trình tổng hợp testosterone, trong khi magiê giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, cân bằng nội tiết. Nam giới ăn khoảng 20-30 g hạt điều (tương đương một nắm nhỏ) mỗi ngày duy trì tế bào khỏe mạnh, giảm viêm, hỗ trợ sức khỏe nội tiết.

Thịt bò

Thịt bò có protein chất lượng, dồi dào kẽm. Người có nhu cầu bổ sung kẽm từ thực phẩm có thể ưu tiên phần thịt nạc và gan bò. Kẽm trong thịt bò tham gia vào quá trình tổng hợp protein, thúc đẩy sản xuất testosterone, phát triển cơ bắp, tăng cường sức khỏe miễn dịch.

Cá hồi

Cá hồi chứa kẽm, giàu omega-3 và DHA. Đây là thực phẩm khuyến khích nam giới bổ sung nhằm cải thiện sức khỏe tim mạch, chất lượng tinh trùng. Ăn loại cá này cũng hỗ trợ phái mạnh đào thải tốt lượng cholesterol xấu ra khỏi cơ thể.

Bổ sung kẽm từ thực phẩm tự nhiên là một trong những cách an toàn phòng ngừa thiếu hụt vi chất, hỗ trợ duy trì nồng độ testosterone cho nam giới. Tuy nhiên, để cải thiện chức năng sinh lý bền vững, bên cạnh chế độ dinh dưỡng cân đối, cần xây dựng lối sống lành mạnh. Chuyên viên dinh dưỡng Nhật Quyên khuyên nam giới nên hạn chế rượu bia, thuốc lá, duy trì cân nặng hợp lý, tập luyện thể thao đều đặn. Trường hợp gặp vấn đề về sinh lý, người bệnh nên khám tại cơ sở y tế để được đánh giá nguyên nhân, tư vấn hướng điều trị phù hợp.

Quốc An