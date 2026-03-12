5 món dùng thường xuyên giúp giảm viêm, bảo vệ thận

Tổn thương thận thường diễn tiến âm thầm và chỉ được phát hiện khi bệnh đã trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, chức năng thận có thể ổn định và cải thiện tốt trong một số trường hợp nếu kiểm soát tốt các yếu tố như viêm, kháng insulin và tình trạng toan chuyển hóa. Lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể hỗ trợ quá trình này.

Dưa chuột bổ sung nước và hỗ trợ cơ thể đào thải acid uric, một chất thải có thể gây kích thích mô thận. Thực phẩm này cũng có tác dụng làm dịu viêm và chứa ít kali nên dễ dung nạp hơn với người bị suy giảm chức năng thận.