5 món dùng thường xuyên giúp giảm viêm, bảo vệ thận

Tổn thương thận thường diễn tiến âm thầm và chỉ được phát hiện khi bệnh đã trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, chức năng thận có thể ổn định và cải thiện tốt trong một số trường hợp nếu kiểm soát tốt các yếu tố như viêm, kháng insulin và tình trạng toan chuyển hóa. Lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể hỗ trợ quá trình này.
Dưa chuột bổ sung nước và hỗ trợ cơ thể đào thải acid uric, một chất thải có thể gây kích thích mô thận. Thực phẩm này cũng có tác dụng làm dịu viêm và chứa ít kali nên dễ dung nạp hơn với người bị suy giảm chức năng thận.
Thêm chanh vào nước uống có thể hỗ trợ giảm gánh nặng cho thận. Chanh cung cấp citrate có tác dụng trung hòa lượng axit dư thừa trong cơ thể. Khi cơ thể dư axit trong thời gian dài, thận phải liên tục lọc và thải axit để giữ cân bằng khiến các đơn vị lọc hoạt động quá mức, lâu ngày có thể dẫn đến tổn thương hoặc suy giảm chức năng thận.
Cải chíp là loại rau lá xanh có lợi với thận, cung cấp chất chống oxy hóa mà không chứa quá nhiều kali. Ăn thực phẩm này có thể giảm stress oxy hóa và viêm, đồng thời giữ lượng khoáng chất trong cơ thể ở mức phù hợp.
Cá béo và thực phẩm giàu omega-3 có tác dụng giảm viêm mạn tính - yếu tố có thể làm tổn thương mô thận theo thời gian. Bổ sung cá như cá hồi, cá thu vào bữa ăn 2-3 bữa mỗi tuần hỗ trợ duy trì chức năng thận. Ưu tiên nướng, áp chảo bơ chanh hoặc nấu cháo để giữ tối đa lượng chất dinh dưỡng.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo