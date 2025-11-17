5 món ăn sáng làm từ trứng cho người tiểu đường

Trứng xào rau củ
Trứng nguyên quả cung cấp protein hoàn chỉnh và các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin B12, D. Cắt rau thành từng lát có kích thước bằng nhau để dễ chín. Rau củ đầy màu sắc, giàu chất chống oxy hóa, giúp chống viêm cho người tiểu đường, ổn định đường huyết. Bạn có thể chọn măng tây, cà rốt, ớt chuông hoặc loại rau tùy thích miễn hợp khẩu vị.
Bánh mì nguyên hạt kẹp trứng, cà chua, xà lách
Chọn hai lát bánh mì vuông nguyên hạt thay vì bánh mì trắng để giảm calo và tinh bột, tăng cường chất xơ. Đập trứng ra bát, nêm ít gia vị, sau đó xào với dầu ô liu. Trứng được chiên trong dầu ô liu khi chín đều cả hai mặt. Cắt cà chua thành lát mỏng, kẹp xen kẽ với xà lách, trứng để tạo thành bữa sáng ít calo, giàu protein và chất xơ, ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.
Trứng luộc
Một quả trứng luộc cho bữa sáng bổ sung protein và nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu khác, giúp ít calo. Nên ăn trứng cùng với quả bơ hoặc quả mọng để bổ sung chất xơ, chất béo lành mạnh đồng thời tạo ra bữa sáng cân bằng. Quả bơ cung cấp chất béo và chất xơ lành mạnh, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giúp no lâu hơn. Có thể luộc chín trứng từ tối hôm trước và bảo quản trong tủ lạnh để ăn dần.
Trứng xào đậu phụ
Bữa sáng dễ dàng chỉ mất 5 phút này vừa tốt cho sức khỏe vừa ngon miệng. Trứng và đậu phụ cung cấp nhiều protein, năng lượng cho buổi sáng. Trộn trứng với một ít đậu phụ giúp giảm được chất béo bão hòa. Bạn có thể thêm ít rau tùy khẩu vị.
Salad trứng
Trứng và đậu thận cung cấp protein để có năng lượng lâu dài. Trộn xà lách hoặc cải xoăn, cải kale và rau mùi cùng một ít nước sốt chanh leo để có hương vị đậm đà. Người bệnh tiểu đường có thể cho trứng vào, chiên ốp la cho đến khi lòng trắng chín hoàn toàn và lòng đỏ vừa chín tới trong khoảng hai phút hoặc luộc trứng, sau đó cắt đôi trộn với salad.
Anh Chi (Theo EatingWell)
Ảnh: AI