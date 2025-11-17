5 món ăn sáng làm từ trứng cho người tiểu đường

Salad trứng

Trứng và đậu thận cung cấp protein để có năng lượng lâu dài. Trộn xà lách hoặc cải xoăn, cải kale và rau mùi cùng một ít nước sốt chanh leo để có hương vị đậm đà. Người bệnh tiểu đường có thể cho trứng vào, chiên ốp la cho đến khi lòng trắng chín hoàn toàn và lòng đỏ vừa chín tới trong khoảng hai phút hoặc luộc trứng, sau đó cắt đôi trộn với salad.