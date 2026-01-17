5 món ăn giàu magie giúp ngủ ngon giấc

Khoai lang chín mềm, có vị ngọt tự nhiên và giàu magie, là món ăn kèm lý tưởng cho bữa tối. Bạn có thể nướng, hấp hoặc xào nhẹ khoai lang với một chút quế hoặc để ăn nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu và giữ đường huyết ổn định suốt đêm.
Quả bơ có kết cấu mềm mịn, giàu magie, hỗ trợ cơ thể thư giãn trước khi ngủ. Nó còn cung cấp những dưỡng chất quan trọng đối với não bộ, hệ miễn dịch và thần kinh như folate, kali, vitamin C, E, K và B6. Chất béo lành mạnh hỗ trợ ổn định đường huyết ban đêm, hạn chế tình trạng thức giấc nhiều lần trong đêm. Bạn có thể cắt nhỏ bơ trộn salad, hoặc nghiền cùng gia vị làm món chấm nhẹ, giàu dinh dưỡng vào buổi tối.
Nước dừa chứa magie, kali tự nhiên, hỗ trợ thư giãn cơ bắp và bù nước nhẹ nhàng mà không gây nặng bụng. Thưởng thức một ly nước dừa mát sau bữa tối tạo cảm giác thư thái và sẵn sàng cho giấc ngủ ngon. Lưu ý không uống quá nhiều và quá gần giờ đi ngủ để tránh tiểu đêm.
Mè đen tuy có kích thước nhỏ nhưng lại rất giàu magie và chất béo tốt. Rang nhẹ mè đen rắc lên cơm, trộn vào bột làm bánh hoặc khuấy vào ly sữa ấm đều tốt cho giấc ngủ ban đêm. Hương vị bùi, béo, dễ chịu và kết cấu đặc trưng của mè đen giúp các món ăn đơn giản trở nên hấp dẫn hơn, đồng thời hỗ trợ ngủ sâu.
