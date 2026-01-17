5 món ăn giàu magie giúp ngủ ngon giấc

Quả bơ có kết cấu mềm mịn, giàu magie, hỗ trợ cơ thể thư giãn trước khi ngủ. Nó còn cung cấp những dưỡng chất quan trọng đối với não bộ, hệ miễn dịch và thần kinh như folate, kali, vitamin C, E, K và B6. Chất béo lành mạnh hỗ trợ ổn định đường huyết ban đêm, hạn chế tình trạng thức giấc nhiều lần trong đêm. Bạn có thể cắt nhỏ bơ trộn salad, hoặc nghiền cùng gia vị làm món chấm nhẹ, giàu dinh dưỡng vào buổi tối.