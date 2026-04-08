5 lý do nên ăn măng

Măng chứa nhiều chất xơ cùng vitamin, khoáng chất, hỗ trợ tiêu hóa, góp phần tăng cường hệ miễn dịch.

Theo ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, măng có nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, khoáng chất tốt cho sức khỏe. Mỗi người chỉ nên ăn một lượng vừa phải, tốt nhất là khoảng 100-200g măng một lần, một tuần có thể ăn 1-2 lần để tận dụng các dưỡng chất. Dưới đây là những lợi ích cụ thể của thực phẩm này.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch, cholesterol

Hàm lượng phytosterol và phytonutruent dồi dào trong măng tre giúp giảm cholesterol xấu trong máu. Các hợp chất này hoạt động bằng cách hỗ trợ ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol trong ruột, cải thiện cân bằng lipid tổng thể.

Thường xuyên ăn măng luộc góp phần làm thông thoáng động mạch, hỗ trợ lưu thông máu khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Thực phẩm này có hàm lượng chất béo bão hòa thấp, giàu chất xơ giúp duy trì cân nặng hợp lý.

Hỗ trợ sức khỏe hô hấp, long đờm

Các vitamin, khoáng chất, hợp chất chống viêm có trong măng tre có thể tăng cường chức năng phổi, làm dịu đường thở bị kích ứng, hỗ trợ sức khỏe hô hấp tổng thể.

Tăng cường hệ miễn dịch

Măng chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa góp phần tăng cường hệ miễn dịch. Hàm lượng chất xơ cao trong thực phẩm thúc đẩy sức khỏe đường ruột, vốn có liên quan mật thiết đến khả năng miễn dịch tổng thể. Ăn măng thường xuyên hỗ trợ chống lại các bệnh nhiễm trùng theo mùa, bệnh do virus, sự tấn công của vi khuẩn.

Chất chống oxy hóa trong măng có thể bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào, giảm viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Măng có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe tổng thể. Ảnh: Bùi Thủy

Bảo vệ sức khỏe xương

Măng có nhiều kali, phốt pho - hai khoáng chất cho xương chắc khỏe, tăng cường sức mạnh cơ bắp, chức năng thần kinh.

Hỗ trợ sản sinh collagen, chống lão hóa

Thực phẩm này có silica - khoáng chất quan trọng cần thiết cho việc sản xuất collagen, elastin, giúp da săn chắc, đàn hồi, trẻ trung. Hàm lượng collagen cao thúc đẩy cải thiện độ ẩm, độ mịn, mang lại cho làn da vẻ ngoài rạng rỡ. Các hợp chất chống viêm, chống oxy hóa trong măng cũng bảo vệ tế bào khỏi tác hại của môi trường, hỗ trợ tái tạo tế bào khỏe mạnh.

Bác sĩ Tùng lưu ý khi chế biến cần rửa sạch nhiều lần và luộc kỹ măng (30 phút), thay nước luộc 1-2 lần để loại bỏ độc tố, tránh tình trạng khó tiêu. Người đang mắc bệnh nền như đau dạ dày, bệnh thận, bệnh gout, phụ nữ đang mang thai và trẻ em, cần hạn chế ăn măng hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ để ngăn ngừa nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe hay làm trầm trọng thêm bệnh lý sẵn có.

Quốc An