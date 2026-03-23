5 lưu ý với mọi thí sinh xét tuyển vào 23 trường quân đội

Các trường quân đội sơ tuyển đến ngày 15/4, thêm ba trường tuyển sinh, lần đầu tổ chức kỳ thi riêng, bỏ hoàn toàn tổ hợp C00 là những lưu ý dành cho thí sinh năm nay.

Tăng 1.000 chỉ tiêu, thêm ba trường tuyển sinh

Năm nay, 23 trường quân đội tuyển sinh đại học, cao đẳng, tăng ba trường so với năm ngoái, là trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự, Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân, Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân.

Tổng chỉ tiêu là 5.420 học viên đại học, tăng hơn 1.000 so và là mức cao nhất của nhóm trường quân đội trong 5 năm qua. Trong đó, trường Sĩ quan Chính trị tuyển nhiều nhất - 779, tăng 13 so với năm ngoái.

Nhiều trường khác cũng tăng tuyển sinh như Học viện Kỹ thuật quân sự (tăng 40), Hậu cần (22), Phòng không - Không quân (103)... Trong khi một số trường giảm là Học viện Quân y (giảm 40), Khoa học quân sự (20).

Chỉ tiêu hệ quân sự 23 trường quân đội năm 2026

Ngoài ra, 15 trường thuộc Bộ Quốc phòng tuyển hơn 3.880 sinh viên, học viên hệ dân sự từ bậc cử nhân đến tiến sĩ. Học viện Kỹ thuật quân sự và Học viện Quân y được tuyển nhiều nhất, lần lượt 880 và 600 chỉ tiêu.

Thí sinh đăng ký hệ dân sự các trường quân đội không cần trải qua sơ tuyển, không được sắp xếp việc làm, nơi công tác khi ra trường.

Chỉ tiêu hệ dân sự 15 trường quân đội năm 2026

4 phương thức xét tuyển, lần đầu tổ chức kỳ thi riêng

Năm 2026, các trường quân đội sử dụng 4 phương thức: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM; dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT; xét điểm thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng (QDA) để tuyển sinh. Kỳ thi sẽ được tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 6, tại ba địa điểm thi, gồm Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội), Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) và Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai). Chỉ những thí sinh vượt qua sơ tuyển mới được đăng ký thi.

Đề thi QDA do Ban Tuyển sinh quân sự phối hợp với Viện Đào tạo số và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng, theo hướng đánh giá năng lực cốt lõi của học sinh THPT.

Cấu trúc bài thi tương tự kỳ thi đánh giá năng lực của đại học này (HSA), gồm ba phần là Toán học và xử lý số liệu/Tư duy định lượng, Văn học - Ngôn ngữ/Tư duy định tính, Khoa học hoặc Tiếng Anh. Tổng điểm là 150, mỗi phần 50 điểm. Thí sinh biết điểm ngay sau khi kết thúc bài làm.

Nội dung chi tiết hơn sẽ được Bộ Quốc phòng thông tin vào cuối tháng 4, đầu tháng 5.

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực QDA của Bộ Quốc phòng

Bỏ xét tổ hợp C00

Năm 2026, các trường quân đội sử dụng 11 tổ hợp sau:

A00 (Toán, Lý, Hóa) C03 (Văn, Toán, Sử) A01 (Toán, Lý, Anh) C04 (Văn, Toán, Địa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) D01 (Văn, Toán, Anh) C01 (Văn, Toán, Lý) D02 (Văn, Toán, Nga) C02 (Văn, Toán, Hóa) D07 (Toán, Hóa, Anh) A0T (Toán, Lý, Tin)

So với năm ngoái, khối trường quân đội bỏ hoàn toàn tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa). Mỗi trường chỉ sử dụng 2-4 tổ hợp và các tổ hợp vào cùng một trường đều có hai môn chung như Toán - Văn, Toán - Lý, Toán - Hóa

Tổ hợp xét tuyển vào 23 trường quân đội

Học viên Học viện Kỹ thuật quân sự. Ảnh: MTA

Nguyên tắc điều chỉnh nguyện vọng và xác định điểm chuẩn

Thí sinh đăng ký vào hệ quân sự của các trường quân đội phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường đã nộp hồ sơ sơ tuyển. Trong thời gian Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống, thí sinh có thể sửa nguyện vọng 1 thành trường quân đội khác so với lúc sơ tuyển nhưng phải cùng trong một nhóm.

Trong đó, nhóm 1 gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không - Không quân (hệ đào tạo Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng Thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh.

Nhóm 2 gồm các học viện Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự và trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự.

Với nhóm cao đẳng quân sự, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển giữa các trường Sĩ quan Không quân và cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân, Kỹ thuật Thông tin, Công nghiệp Quốc phòng. riêng trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã có quy định riêng (công bố trong tháng 4).

Về điểm chuẩn, các trường tính điểm chuẩn theo nơi thường trú. Thí sinh được tính điểm chuẩn theo khu vực phía Nam nếu thường trú tại các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đủ 3 năm liên tục trở lên (tính đến tháng 9), đồng thời phải học tập năm lớp 12 và dự thi tốt nghiệp THPT tại các tỉnh phía Nam.

Sơ tuyển đến hết 15/4, lệ phí 50.000 đồng

Theo Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, các thí sinh có nguyện vọng vào hệ quân sự của các trường quân đội phải đăng ký sơ tuyển tại địa phương. Thời gian sơ tuyển đến ngày 15/4, lệ phí là 50.000 đồng.

Ngoài ra, thí sinh phải đủ điều kiện tiêu chuẩn về lý lịch chính trị, sức khỏe, độ tuổi, văn hóa.

Ví dụ, độ tuổi đăng ký dự tuyển từ 17 đến 21, riêng quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ phải từ 18 đến 23.

Về sức khỏe, các trường đào tạo sĩ quan chỉ huy, chính trị, hậu cần (nhóm 1) yêu cầu chỉ số BMI (chỉ số khối cơ thể) cao nhất là 30. Thí sinh nam cao từ 1,65m, nặng 50kg. Thí sinh nữ cao từ 1,54m, nặng 48kg. Tất cả không bị cận thị.

Các trường đào tạo sĩ quan chuyên môn kỹ thuật (nhóm 2) và các trường cao đẳng yêu cầu thấp hơn. Trong đó, thí sinh nam chỉ cần từ 1,63m trở lên. Các thí sinh được phép cận thị không quá 3 đi-ốp hoặc cận tới 6 đi-ốp nhưng đã phẫu thuật ổn định.

Thí sinh người dân tộc thiểu số, ở hải đảo, khu vực khó khăn được áp các tiêu chuẩn về chiều cao cân nặng thấp hơn một chút, có thể từ 1,58m, 46kg với nam và 1,52m, 44kg với nữ.

Dương Tâm