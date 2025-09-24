5 loại trà hỗ trợ cân bằng nội tiết tố

Trà bạc hà, trà kinh giới, trà xanh, giàu chất chống oxy hóa và hợp chất có khả năng kháng hormone androgen, giúp giảm testosterone, cân bằng nội tiết tố nữ.

Nội tiết tố hay hormone là chất dẫn truyền hóa học điều khiển giấc ngủ, quá trình trao đổi chất, căng thẳng và sức khỏe sinh sản. Dấu hiệu mất cân bằng nội tiết tố thường gồm thay đổi tâm trạng, bốc hỏa, kinh nguyệt không đều, rậm lông... Lối sống lành mạnh, khoa học, ăn uống cân bằng các nhóm chất và dùng một số loại trà góp phần cân bằng nội tiết tố tự nhiên.

Trà xanh

Chất chống oxy hóa hơn trong trà xanh là epigallocatechin gallate (EGCG) góp phần bảo vệ tế bào, hỗ trợ quá trình trao đổi chất (cách cơ thể sử dụng năng lượng) và sức khỏe nội tiết tố.

Uống trà xanh hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu, cải thiện độ nhạy insulin, giảm cân. Những lợi ích này có thể có lợi cho người mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) - tình trạng liên quan đến nồng độ androgen (nội tiết tố nam) cao, khiến phụ nữ bị mụn trứng cá, lông rậm và kinh nguyệt không đều. Nên uống trà xanh khi no và uống vào buổi sáng để tránh mất ngủ, ảnh hưởng đến dạ dày.

Trà xanh giàu chất chống oxy hóa epigallocatechin gallate. Ảnh: Bảo Bảo

Trà bạc hà

Trà bạc hà không chứa caffeine, có vị ngọt dịu, giàu các hợp chất có khả năng kháng androgen, làm giảm testosterone, mụn trứng cá, ngăn mọc lông ở người mắc hội chứng buồng trứng đa nang. Uống trà bạc hà thường xuyên có thể kiểm soát cân nặng và lượng đường trong máu, tăng hormone kích thích nang trứng (FSH), giảm rụng trứng và kinh nguyệt đều đặn hơn.

Phụ nữ có thể dùng 5-10 lá bạc hà tươi cho mỗi cốc trà, nhưng tốt nhất nên giã nhẹ để tiết ra hương vị. Ngâm trà trong nước nóng khoảng 5-7 phút rồi lọc lấy nước. Thưởng thức trà nguyên chất hoặc pha với mật ong, chanh để tăng thêm hương vị và lợi ích.

Trà kinh giới

Kinh giới là loại thảo mộc thuộc họ bạc hà, có vị thơm mát dễ chịu. Lá trà cung cấp chất chống oxy hóa và các hợp chất làm dịu như terpene và flavonoid. Uống trà kinh giới có thể cân bằng nội tiết tố nữ, bớt đau bụng kinh, điều hòa kinh nguyệt. Không dùng trà kinh giới cho phụ nữ mang thai và đang cho con bú.

Trà rễ cam thảo

Rễ cam thảo có thể làm giảm cortisol (hormone gây căng thẳng) và hỗ trợ sức khỏe tuyến thượng thận, có lợi cho người mắc hội chứng mệt mỏi mạn tính. Rễ cam thảo chứa các hợp chất thực vật tương tự estrogen, góp phần cân bằng testosterone, nên người mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) có thể dùng. Uống trà rễ cam thảo thường xuyên giúp kiểm soát cơn bốc hỏa, tăng cường sức khỏe xương trong thời kỳ mãn kinh.

Trà cây trinh nữ

Trà cây trinh nữ có khả năng giảm triệu chứng của hội chứng tiền kinh nguyệt như đau ngực, kinh nguyệt không đều; tăng khả năng sinh sản. Loại trà này chống chỉ định cho phụ nữ có thai, đang cho con bú, mắc ung thư vú, ung thư buồng trứng dương tính với thụ thể hormone.

Anh Chi (Theo Very Well Health)