5 loại quả ngọt dễ làm tăng đường huyết

Xoài chín có vị ngọt, mọng nước, chứa hàm lượng đường cao, một quả vừa có thể tới 45 g đường. Chỉ số đường huyết cao này có thể nhanh chóng làm tăng lượng đường trong máu, gây khó khăn cho việc kiểm soát bệnh tiểu đường. Người tiểu đường nên tránh ăn xoài hoặc ăn với lượng rất nhỏ, theo dõi chặt chẽ lượng đường trong máu.
Một cốc nho chứa khoảng 23 g đường. Nho kích thước nhỏ, dễ ăn quá nhiều cùng lúc dẫn đến lượng đường nạp vào đáng kể. Nho cũng có chỉ số đường huyết cao. Nếu đang kiểm soát đường huyết bạn nên chọn vài quả thay vì ăn cả chùm và cân bằng lượng tiêu thụ với các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp khác.
Một quả chuối vừa chứa khoảng 14 g đường và 27 g carbohydrate. Độ chín của chuối cũng ảnh hưởng đến hàm lượng đường, loại chín hơn có chỉ số đường huyết cao hơn. Ưu tiên chọn loại chuối nhỏ kết hợp với các nguồn protein hoặc chất béo lành mạnh như sữa chua, hạt để làm chậm quá trình hấp thụ đường.
Dứa rất giàu vitamin và enzyme như bromelain. Một cốc dứa cắt miếng chứa khoảng 16 g đường. Hàm lượng đường cao kết hợp với chỉ số đường huyết vừa phải có thể làm tăng đáng kể lượng đường trong máu.
Sầu riêng có hàm lượng đường và calo cao. Mặc dù loại quả này có chỉ số đường huyết thấp và chứa nhiều dưỡng chất có lợi song tiêu thụ quá nhiều dẫn đến tăng đường huyết và tăng cân. Người tiểu đường nên hạn chế tiêu thụ hoặc tránh sầu riêng hoàn toàn.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI