5 loại quả ngọt dễ làm tăng đường huyết

Một cốc nho chứa khoảng 23 g đường. Nho kích thước nhỏ, dễ ăn quá nhiều cùng lúc dẫn đến lượng đường nạp vào đáng kể. Nho cũng có chỉ số đường huyết cao. Nếu đang kiểm soát đường huyết bạn nên chọn vài quả thay vì ăn cả chùm và cân bằng lượng tiêu thụ với các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp khác.