5 loại quả giàu vitamin C tốt cho mắt

Theo Hiệp hội Nhãn khoa Mỹ, vitamin C có thể giúp giảm nguy cơ mắc đục thủy tinh thể và làm chậm tiến triển của thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Lượng vitamin C khuyến nghị hàng ngày (RDA) dao động khoảng 15-75 mg cho trẻ em, 75 mg cho phụ nữ trưởng thành, 90 mg cho nam giới trưởng thành và 85-120 mg cho phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú.
Đu đủ cung cấp khoảng 60 mg mỗi 100 g. Loại quả này còn cung cấp chất xơ, vitamin A, vitamin E và các chất chống oxy hóa mạnh như lycopene, lutein, hỗ trợ sức khỏe tổng thể.
Kiwi có vị chua nhẹ xen lẫn ngọt đồng thời rất giàu vitamin C. Nó cung cấp khoảng 75 mg vitamin C trong mỗi 100 g. Kiwi cũng chứa nhiều chất xơ và kali hỗ trợ chức năng miễn dịch, giảm viêm.
Cam là một trong những nguồn vitamin C phổ biến nhất, cung cấp khoảng 59 mg mỗi 100 g. Ngoài cam, chanh và bưởi cũng là những lựa chọn phù hợp cho những người muốn dễ dàng tăng lượng vitamin C hấp thụ hàng ngày.
Chanh chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu có lợi cho sức khỏe mắt, đặc biệt là vitamin C, có thể bảo vệ mắt khỏi nguy cơ tổn thương. Uống nước chanh còn giúp bổ sung nước cho cơ thể, từ đó hỗ trợ giảm triệu chứng khô mắt.
Dâu tây không chỉ là nguồn giàu vitamin C mà còn nhiều chất xơ, hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Dâu tây cũng có chỉ số đường huyết thấp hơn một số loại quả khác, nên không làm tăng đường huyết quá nhanh.
Bảo Bảo (Theo Healthline, Verywell Health, Medical News Today)
Ảnh: Bảo Bảo, Anh Chi