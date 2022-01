5 giá trị nổi bật của dinh thự biển The Sapphire Mansions

47 dinh thự The Sapphire Mansions là sản phẩm đặt riêng dành cho giới thượng lưu lựa chọn sống và nghỉ dưỡng bên bờ vịnh Hạ Long.

Nằm kế bên vịnh di sản

"Dinh thự trên cung đường bao biển" là bảy chữ gói gọn giá trị đắt giá thể hiện sự khác biệt của The Sapphire Mansions. Tổng thể dự án chỉ gồm 47 căn biệt thự, nằm tại vị trí vàng trên con đường bao biển kế bên vịnh di sản Hạ Long.

"Nhờ vị trí đắc địa kề sát vịnh biển, các cư dân sống tại dự án sẽ được hưởng trọn khí hậu thiên nhiên trong lành", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Vị trí nằm kề vịnh biển của The Sapphire Mansions. Ảnh: Doji Land

Dự án dinh thự tại trung tâm Hạ Long

Không chỉ được thiên nhiên ưu ái, tọa độ này còn là trung tâm giao thương sầm uất của tỉnh Quảng Ninh - địa điểm vốn được giới đầu tư đánh giá cao tại thị trường bất động sản miền Bắc.

Đồng thời, dự án sở hữu ưu thế vượt trội khi nằm tại mảnh đất đắt giá ven biển tại lõi phố cổ Hòn Gai - trung tâm văn hóa, xã hội, chính trị, giải trí, du lịch nổi tiếng của thành phố biển.

"Vị trí của The Sapphire Mansions trước đây là đường bao biển Bến Đoan, khu vực lịch sử mà người Hạ Long không ai không biết đến, hội tụ giá trị văn hóa lịch sử lâu đời", chủ đầu tư cho biết.

Đề cao sự biệt lập, riêng tư

Theo chủ đầu tư, không chỉ vài bước chân là đến biển, từ vị trí này, cư dân có thể nhanh chóng kết nối đến mọi điểm tiện ích của thành phố: như Bệnh viện Quốc tế Vinmec, Công viên Vịnh Rồng, Trung tâm thương mại Vincom, Sun Wheel Hạ Long, Công viên Sun World. Từ các tuyến đường cao tốc mới hình thành, cư dân cũng thuận tiện để di chuyển đến trung tâm TP Hải Phòng và Hà Nội.

Bên cạnh hệ thống tiện ích ngoại khu gần kề, The Sapphire Mansions còn mang đến sự tiện nghi vượt trội với hệ thống hơn 30 tiện ích nội khu. Theo đó, các cư dân tương lai có thể tận hưởng bể bơi tại gia ngoài trời; thả mình thư giãn dưới "một góc trời Âu" tại những khu vườn mang màu sắc đa dạng như: vườn Lãng Mạn, vườn Thanh Bình, vườn Tĩnh Lặng và vườn Trường Thọ...

Ngoài ra, khi lựa chọn sống tại đây, các khách hàng còn được trải nghiệm các hoạt động mua sắm, ẩm thực độc đáo tại tổ hợp tiện ích Clubhouse gồm bể bơi bốn mùa trong nhà, Cigar Lounge, phòng tập gym hiện đại...

Phối cảnh không gian sống tại The Sapphire Mansions. Ảnh: Doji Land

Tầm nhìn ấn tượng

Mang đến cho các chủ nhân dinh thự tầm nhìn ấn tượng, có thể ngắm trọn vẻ đẹp của một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới, The Sapphire Mansions được thiết kế tinh tế, nhằm tối ưu không gian sống. Từ cửa sổ của những căn dinh thự, cảnh đẹp đắt giá ấy chính là niềm tự hào của các chủ nhân khi đón tiếp đối tác hay bạn bè ghé chơi nhà.

"Trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng trở nên hữu hạn, The Sapphire Mansions và tầm nhìn ấn tượng chắc chắn sẽ là 'món hàng hiệu' trong bộ sưu tập bất động sản của giới thượng lưu", đại diện Doji Land nhấn mạnh.

Phối cảnh tầm nhìn ấn tượng từ cửa sổ dinh thự The Sapphire Mansions. Ảnh: Doji Land

Tài sản kế thừa cho thế hệ tương lai

Dinh thự The Sapphire Mansions được xây dựng bởi Doji Land - đơn vị nhận danh hiệu "Nhà phát triển bất động sản cao cấp tốt nhất Việt Nam năm 2021" tại Dot Property Vietnam Awards 2021. Dự án cũng thuộc cụm tổ hợp vịnh thiên đường Dragon Bay; cùng khu căn hộ hạng A The Sapphire Residence, khu căn hộ nghỉ dưỡng đẳng cấp Best Western Premier Sapphire Ha Long; The Sapphire Mansions nằm giữa một quần thể bất động sản sang trọng của Hạ Long.

"Trong tương lai, đây sẽ là nơi hội tụ của cộng đồng cư dân giàu có, văn minh, giới thượng lưu và doanh nhân thành đạt, xứng đáng trở thành một món quà kế thừa cho thế hệ tương lai, không chỉ trên khía cạnh tài sản mà còn là phong cách sống", đại diện Doji Land khẳng định.

Thu Hương