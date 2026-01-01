5 dự đoán bất thành của Elon Musk về Tesla trong 2025

CEO của hãng xe điện cho rằng Tesla sẽ tăng sản lượng 20-30% trong 2025, nhưng thực tế lại cho thấy sự sụt giảm.

Năm 2024, Elon Musk đưa ra một loạt dự đoán về tương lai của Tesla trong 2025 thể hiện tham vọng thường thấy và không hoàn toàn phù hợp với thực tế. Với những người đã theo dõi hãng xe Mỹ cũng như Musk nhiều năm qua, phong cách này đã quá quen thuộc. Dưới đây là những dự đoán thất bại của Musk về Tesla trong năm qua.

Tăng trưởng sản lượng xe điện 20-30%

Năm 2024 là năm đầu tiên Tesla ghi nhận sản lượng xe điện được giao giảm trong một thập kỷ. Đến cuối năm, Musk tự tin về việc Tesla sẽ quay trở lại tăng trưởng vào 2025. Trong một cuộc họp báo cáo thu nhập, ông dự đoán tăng trưởng sản lượng sẽ tăng 20-30%.

Elon Musk trên sân khấu ra mắt mẫu bán tải điện Cybertruck, tháng 11/2019. Ảnh: Quartz

Trong 2025, Tesla đối mặt với áp lực doanh số tại ba thị trường ôtô lớn nhất thế giới: châu Âu, Trung Quốc và Mỹ. Doanh số của nhà sản xuất xe điện này giảm 48,5% trên khắp châu Âu trong tháng 10 so với cùng kỳ 2024, theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu. Tính đến hết tháng 11, doanh số của hãng tại khu vực này giảm khoảng 30%, trong khi doanh số xe điện toàn ngành tăng 26%.

Theo Visible Alpha, số lượng giao xe toàn cầu của Tesla dự kiến giảm 7% trong 2025, sau khi giảm 1% vào năm 2024. Điều này xảy ra bất chấp số lượng giao hàng kỷ lục trong quý III, được thúc đẩy bởi người mua xe tại Mỹ chạy đua trước khi khoản tín dụng thuế dành cho xe điện hết hạn vào ngày 30/9.

Những khó khăn của Tesla trở nên nghiêm trọng nhất ở châu Âu, nơi có hơn chục mẫu xe điện được bán với giá dưới 30.000 USD, và con số này dự kiến còn tăng lên. Một làn sóng các thương hiệu Trung Quốc đang thâm nhập thị trường châu Âu với thiết kế bắt mắt và nhiều lựa chọn hơn, từ xe điện đến xe chạy xăng và xe hybrid.

Thay vì mức tăng trưởng hai chữ số như dự đoán, số lượng xe Tesla giao hàng năm giảm xuống còn khoảng 1,64 triệu xe, theo ước tính mới nhất của nhà sản xuất ôtô này cho quý IV, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Tesla giảm sút bất chấp doanh số xe điện toàn cầu tăng 25% trong năm nay.

Taxi tự lái bao phủ 50% dân số Mỹ

Những dự đoán của Musk về chương trình taxi tự lái đặc biệt tham vọng. Vào tháng 7/2025, ông nói: "Tôi nghĩ có thể chúng ta sẽ có dịch vụ gọi xe tự lái phục vụ khoảng một nửa dân số Mỹ vào cuối năm nay". Trước đó, ông cũng tuyên bố rằng Tesla sẽ có hơn một triệu xe taxi tự lái trên đường vào năm 2025.

Một chiếc Robotaxi của Tesla chạy trên phố ở Austin, Texas. Ảnh: AP

Những dự đoán này đã không thành hiện thực, thậm chí còn không gần đúng. Ngay sau đó, Musk liên tục hạ thấp dự đoán về taxi tự lái của mình trong suốt năm.

Chỉ vài tháng trước, vào tháng 10, Musk tuyên bố Tesla sẽ có 500 taxi tự lái ở Austin vào cuối năm. Tháng 11, ông đã xem xét lại con số đó và giảm xuống còn khoảng 60 xe.

Trên thực tế, đội robotaxi của Tesla tại Austin chỉ gồm khoảng 30 chiếc, và hầu hết không hoạt động thường xuyên và vẫn cần có thiết bị giám sát an toàn bên trong xe.

Bản demo gây kinh ngạc

Vào mùa hè 2025, Musk sử dụng X để hé lộ về điều mà ông gọi là "bản demo hoành tráng nhất từ trước đến nay vào cuối năm".

Trước đó, Musk quảng cáo về một thứ gây chờ đợi đúng theo phong cách thổi phồng quen thuộc. Những gì được nhắc đến dường như liên quan đến chiếc Roadster mới - sản phẩm đã bị trì hoãn suốt 5 năm. Và mới đây, Musk lại nói về việc hoãn bản demo đến tháng 4/2026.

Sản xuất xe đầu kéo chạy điện

Hai nguyên xe đầu kéo chạy điện của Tesla ở California. Ảnh: Korbitr

Chương trình Tesla Semi đã trải qua một chuỗi dài những lần trì hoãn. Tesla từng dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2025.

Tuy nhiên, khi cuối năm đến gần, rõ ràng mục tiêu này không đạt được. Hãng xác nhận rằng việc sản xuất hàng loạt xe đầu kéo chạy điện này lại bị hoãn, và lần này là sang năm 2026.

Đội quân robot Optimus

Musk đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là sẽ có hàng nghìn robot hình người Optimus làm việc trong các nhà máy của Tesla vào cuối năm 2025, thậm chí còn đề cập đến mục tiêu sản xuất "5.000-10.000 robot Optimus trong năm 2025.

Đến nay không có bằng chứng nào cho thấy Tesla đã sản xuất hàng nghìn robot hoặc chỉ là hàng trăm robot trong năm 2025.

Có một số báo cáo về chuỗi cung ứng chỉ ra rằng Tesla đang trì hoãn chương trình Optimus, và hãng vẫn chưa công bố phiên bản mới nhất của robot này. Tesla chỉ có thể trình diễn Optimus thực hiện các nhiệm vụ rất đơn giản, chẳng hạn phát nước uống, và ngay cả khi đó, nó cũng dựa vào điều khiển từ xa để thực hiện với hiệu quả hạn chế.

Mỹ Anh (theo Electrek)