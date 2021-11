5 địa phương sẽ cùng đón du khách quốc tế trong tháng 11

Phú Quốc, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh đã được Chính phủ đồng ý cho đón khách quốc tế trong tháng này.

Chiều 2/11, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đồng ý lộ trình thí điểm đón khách quốc tế, theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Việt Nam mở cửa quốc tế theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ tháng 11), đón khách theo các chương trình trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê bao và thương mại quốc tế tại các khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn ở Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh.

Giai đoạn 2 (từ tháng 1/2022) mở rộng và kết nối các điểm đến ở 5 địa phương kể trên. Du khách có thể đến những nơi này sau 7 ngày du lịch ở địa phương đầu tiên.

Giai đoạn 3 mở cửa hoàn toàn với khách quốc tế. Thời điểm bắt đầu sẽ dựa trên tình hình dịch bệnh và kết quả 2 giai đoạn trên.

Các địa phương đón khách quốc tế Hành khách được nhân viên y tế hướng dẫn vào khu vực chờ lấy mẫu tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 6/5. Ảnh: Hữu Khoa.

Theo dự thảo về hướng dẫn tạm thời của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khách tham gia chương trình thí điểm là người nước ngoài, người Việt Nam cư trú tại nước ngoài. Yêu cầu tối thiểu là có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine Covid-19 hoặc điều trị khỏi bệnh; có kết quả âm tính nCoV bằng phương pháp RT-PCR 72 giờ trước khi xuất cảnh; có bảo hiểm y tế hoặc du lịch gồm nội dung chi trả điều trị Covid-19 mức tối thiểu 50.000 USD và tham gia tour trọn gói. Trẻ dưới 12 tuổi đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ không yêu cầu chứng nhận tiêm vaccine.

Khách nhập cảnh phải đo nhiệt độ, cài đặt ứng dụng IGOVN do Bộ Công an xây dựng và sử dụng trong suốt quá trình ở Việt Nam. Ngày đầu tiên khi nhập cảnh, du khách được đưa về cơ sở lưu trú và tự xét nghiệm nCoV, tiếp tục tham gia chương trình nếu có kết quả âm tính. Nếu dương tính, họ sẽ được đưa đến cơ sở chữa bệnh và chi phí do bảo hiểm hoặc doanh nghiệp lữ hành chi trả.

Trong 7 ngày đầu tiên, du khách phải tuân thủ lịch trình, đảm bảo 5K và khuyến cáo tự xét nghiệm 2-3 ngày/lần. Trong suốt quá trình có các biểu hiện sốt, ho, khó thở, đau họng... cần báo với nhân viên y tế để xét nghiệm sàng lọc. Kết thúc 7 ngày, những người tiếp tục ở lại Việt Nam phải tự xét nghiệm Covid-19, nếu có kết quả âm tính sẽ được đến các địa phương khác. Những người có nhu cầu thăm thân cần đăng ký với đơn vị tổ chức.

UBND 5 địa phương đầu tiên thí điểm đón khách phải tiêm chủng cho người dân, người lao động ngành du lịch và có hướng dẫn chi tiết đón khách quốc tế tại địa phương.

Việt Nam đã đóng cửa với khách quốc tế kể từ tháng 3/2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, chỉ cho phép nhập cảnh với các chuyên gia nước ngoài.

Lan Hương