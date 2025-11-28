5 dấu hiệu cảnh báo gan nhiễm mỡ dễ bị bỏ qua

Tăng cân vùng bụng, đường huyết cao, nước tiểu sẫm, mệt mỏi dai dẳng và đau tức bụng trên bên phải có thể cảnh báo gan nhiễm mỡ.

Gan nhiễm mỡ phát triển trong âm thầm. Nhiều người cảm thấy bình thường bên ngoài trong khi những thay đổi nhỏ bên trong cơ thể vẫn tiếp diễn.

Tiến sĩ Saurabh Sethi, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa được đào tạo tại Harvard, giải thích rằng gan sẽ gửi tín hiệu cảnh báo trước khi tổn thương nghiêm trọng xảy ra. Những dấu hiệu này có vẻ dễ bị bỏ qua, nhưng chúng lại kể một câu chuyện về việc gan đang phải vật lộn để xử lý chất béo, đường và chứng viêm.

Mỗi manh mối đều xứng đáng được chú ý bởi vì hành động sớm vẫn có thể bảo vệ cơ quan hoạt động không ngừng nghỉ này.

Việc tăng cân bất ngờ quanh vùng bụng cho thấy gan đang tích trữ nhiều chất béo hơn mức có thể xử lý. Ảnh minh họa: Prima

Dưới đây là 5 dấu hiệu cảnh báo sớm tình trạng gan nhiễm mỡ, song dễ bị bỏ qua:

Tăng cân đột ngột ở bụng với cảm giác "khác lạ"

Việc tăng cân bất ngờ quanh vùng bụng xuất hiện trước bất kỳ triệu chứng nào khác. Đây không phải là đầy hơi thông thường do ăn quá nhiều. Chất béo tích tụ sâu dưới da và xung quanh các cơ quan, khiến vòng eo có cảm giác chắc chắn chứ không mềm. Sự thay đổi này cho thấy gan đang tích trữ nhiều chất béo hơn mức có thể xử lý.

Đường huyết tăng cao dù chế độ ăn không đổi

Một lá gan khỏe mạnh giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Khi gan bị nhiễm mỡ, khả năng kiểm soát này sẽ suy yếu. Kết quả là chỉ số đường huyết cao hơn ngay cả khi các bữa ăn không thay đổi.

Một số người nhận thấy họ cảm thấy đói ngay sau khi ăn hoặc cảm thấy buồn ngủ sau những bữa ăn đơn giản. Những dấu hiệu nhỏ này chỉ ra tình trạng kháng insulin, một vấn đề thường đi kèm với bệnh gan nhiễm mỡ.

Nước tiểu sẫm màu và phân mất màu

Nước tiểu sẫm màu và phân nhạt màu không phải lúc nào cũng do mất nước hoặc nhiễm trùng dạ dày nhẹ. Khi gan gặp khó khăn trong việc sản xuất và di chuyển mật, sự thay đổi màu sắc sẽ xuất hiện khi đi vệ sinh. Những thay đổi này là dấu hiệu cảnh báo sớm cho thấy dòng chảy của mật đang bị gián đoạn, một quá trình cần được chăm sóc y tế trước khi tình trạng bệnh tiến triển.

Giảm năng lượng chậm và dai dẳng

Mệt mỏi do gan nhiễm mỡ cảm thấy khác so với sự mệt mỏi hàng ngày. Nó len lỏi xuất hiện ngay từ đầu ngày, ngay cả sau một giấc ngủ ngon. Cơ bắp cảm thấy nặng nề hơn, và các công việc đơn giản cần nhiều nỗ lực hơn.

Các bác sĩ tin rằng khả năng giảm sút của gan trong việc thanh lọc độc tố và điều chỉnh các con đường năng lượng đóng một vai trò quan trọng trong sự suy yếu sâu sắc và dai dẳng này.

Cảm giác đau âm ỉ, căng tức ở vùng bụng trên

Cảm giác khó chịu nhẹ nhưng tái phát dưới bên phải lồng ngực là một manh mối kinh điển. Cơn đau này không sắc nét như đau sỏi mật và không co thắt. Thay vào đó, nó tạo cảm giác như căng tức hoặc áp lực xuất hiện rồi biến mất. Điều này cho thấy gan bị phình to hoặc viêm nhiễm, điều thường xảy ra khi chất béo bắt đầu tích tụ bên trong các tế bào của nó.

Các chỉ số và dấu hiệu cần chú ý khác

Chỉ số cholesterol tăng mà không có cảnh báo

Khi gan bị nhiễm mỡ, nó gặp khó khăn trong việc quản lý chất béo trong máu. Mức LDL (cholesterol xấu) tăng lên, HDL (cholesterol tốt) giảm xuống và chất béo trung tính (triglycerides) tăng cao hơn mức dự kiến.

Những thay đổi sinh hóa thầm lặng này thường xuất hiện trên các xét nghiệm định kỳ rất lâu trước khi có bất kỳ triệu chứng rõ ràng nào. Chúng là một trong những chỉ số sớm đáng tin cậy nhất về sự căng thẳng của gan.

Vàng mắt: Dấu hiệu muộn và khẩn cấp

Vàng da thường có nghĩa là bệnh đã tiến triển. Lòng trắng của mắt có màu vàng, và da cũng có thể bị vàng theo. Điều này xảy ra khi bilirubin tích tụ trong máu vì gan không thể xử lý nó tốt.

Ở giai đoạn này, việc chăm sóc y tế nhanh chóng là điều cần thiết để ngăn ngừa các biến chứng nặng hơn.

Dễ bầm tím và chảy máu bất ngờ

Các vết bầm tím hình thành do va chạm nhẹ và nướu răng dễ chảy máu hơn khi đánh răng cho thấy khả năng sản xuất các yếu tố đông máu của gan đang suy yếu.

Những dấu hiệu này hiếm khi xảy ra sớm. Chúng chỉ ra một giai đoạn nghiêm trọng hơn, nơi các chức năng cốt lõi của gan bị ảnh hưởng.

Mỹ Ý (Theo Times of India)