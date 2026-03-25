5 cơ quan thuộc Chính phủ chuyển thành đơn vị sự nghiệp của Trung ương Đảng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất chuyển 5 cơ quan thuộc Chính phủ thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương, gồm các cơ quan truyền thông chủ lực và hai viện hàn lâm.

Thông cáo hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 phát chiều 25/3 cho biết Trung ương đã thống nhất chủ trương chuyển Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ cơ quan thuộc Chính phủ thành đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện theo quy định, bảo đảm hoàn thành trước ngày 1/4.

Trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Ảnh: VAST

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) là đài truyền hình quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đài có 22 đơn vị trực thuộc, Tổng giám đốc là ông Nguyễn Thanh Lâm.

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) là đài phát thanh quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, đồng thời phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân qua các loại hình báo chí. Tổng giám đốc là ông Đỗ Tiến Sỹ.

Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thông tấn quốc gia, thực hiện chức năng đăng, phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và nhu cầu của công chúng trong và ngoài nước. Tổng giám đốc là bà Vũ Việt Trang.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có chức năng nghiên cứu các vấn đề cơ bản về khoa học xã hội, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách và đào tạo nguồn nhân lực. Chủ tịch Viện là Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên, phát triển công nghệ, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ quản lý và xây dựng chính sách phát triển. Chủ tịch Viện là Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Thái.

Vũ Tuân