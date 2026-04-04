5 cảnh vệ mất việc vì 'quên' túi đựng đầy súng trước cửa nhà thị trưởng

AnhNăm sĩ quan cảnh sát được giao nhiệm vụ bảo vệ thị trưởng London đã bị đình chỉ công tác sau khi một người dân phát hiện túi vũ khí của họ bị bỏ quên trên vỉa hè.

Một khẩu súng trường bán tự động MP5 hiệu Heckler & Koch, một khẩu súng lục Glock, một khẩu súng điện Taser và đạn đã được tìm thấy trên vỉa hè ở phía nam London, ngay trước nhà thị trưởng London, vào tối thứ ba tuần này, Telegraph đưa tin hôm 4/4.

Kể từ đó, năm sĩ quan cảnh vệ liên quan đã bị đình chỉ công tác. Ban giám đốc tiêu chuẩn nghiệp vụ của Sở Cảnh sát Thủ đô đang xem xét lại vụ việc.

Thị trưởng London, Sir Sadiq. Ảnh: Telegraph

Khoảng 21h40, một người dân gọi điện báo cảnh sát sau khi phát hiện trên con phố ở phía nam London có một chiếc túi chứa súng và súng điện do Sở Cảnh sát Thủ đô London cấp.

Trong bảy phút sau khi nhận được cuộc gọi, các sĩ quan đã đến hiện trường và thu hồi an toàn các vật này. "Chiếc túi được cho là đã bị các sĩ quan đang làm nhiệm vụ đánh rơi một thời gian ngắn trước khi người dân tìm thấy", nhà chức trách cho hay.

Sở Cảnh sát khẳng định nhận thức được sự lo ngại mà sơ suất này có thể gây ra và một cuộc xem xét nội bộ được tiến hành ngay lập tức để làm rõ trách nhiệm.

Người phát ngôn của thị trưởng London Sir Sadiq cho biết: "Đây là một sự việc rất nghiêm trọng. Sở Cảnh sát phải thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo sự việc như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa".

Hải Thư (Theo Telegraph)