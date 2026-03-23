5 cán bộ phạt tù vì tận thu rừng cháy sai quy định, thiệt hại hơn 5 tỷ đồng

Ngày 23/3, TAND TP Huế tuyên Lê Hồng Khanh, 34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn và dịch vụ Nông lâm nghiệp Lâm Phát, 3 năm 6 tháng tù; Trương Ngọc Đức, 40 tuổi, nhân viên Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp, 3 năm 3 tháng tù, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Vạn An

Ba bị cáo Lê Hạ, 62 tuổi, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp; Hoàng Phước Toàn, 51 tuổi, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy; Nguyễn Đăng Phong, 61 tuổi, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, mỗi người 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Cuối tháng 6/2021, hai vụ cháy xảy ra tại các tiểu khu 151, 152 và 159 thuộc rừng trồng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy. Sau đó, ông Toàn đồng ý cho Lê Hồng Khanh lập phương án, dự toán khai thác tận thu 157,87 ha rừng bị thiệt hại.

Nhà chức trách cáo buộc quá trình thiết kế, thẩm định, các bị cáo không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật như không đóng mốc ranh giới, không đo chiều cao cây mà chỉ ước tính, xác định sai các chỉ tiêu lâm học, tính sai diện tích loại trừ, số lượng và kích cỡ cây. Nhiều cây còn xanh vẫn được xác định là đã bị cháy.

Sai phạm khiến khối lượng gỗ thông bị xác định không đúng thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 11.454 m3 gỗ, tương đương trên 5,5 tỷ đồng.

Trước đó, hồ sơ vụ án từng được trả để điều tra bổ sung do một số kết luận giám định chưa chính xác, ảnh hưởng đến việc xác định sản lượng gỗ và trách nhiệm của các cá nhân liên quan.