5 cách giải tỏa căng thẳng khi điều trị vô sinh

Tập yoga, châm cứu, tham gia lớp học nghệ thuật... giúp người bệnh vô sinh hiếm muộn giảm căng thẳng và suy nghĩ tiêu cực.

Quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn kéo dài khiến không ít người gặp căng thẳng, lo lắng, thậm chí trầm cảm. Các nhà nghiên cứu chỉ ra tâm trí ảnh hưởng đến cơ thể và sức khỏe, gây ra nhiều bệnh tật, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tâm trí khỏe mạnh hỗ trợ chữa lành cơ thể, cải thiện chất lượng cuộc sống. Dưới đây là 5 cách chăm sóc cơ thể, giúp việc thụ thai suôn sẻ hơn.

Châm cứu

Châm cứu là hình thức trị liệu của y học cổ truyền của Trung Quốc. Bằng cách kích thích các điểm cụ thể dọc theo các kinh mạch trên cơ thể, năng lượng có thể được cân bằng, giúp sức khỏe và tinh thần tốt hơn. Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để tìm hiểu về mối liên hệ giữa khả năng sinh sản và châm cứu. Kết quả cho thấy châm cứu có thể giảm căng thẳng và lo lắng ở người điều trị vô sinh hiếm muộn.

Tập yoga

Những lợi ích của yoga đã được nhiều nghiên cứu chứng minh. Với người gặp căng thẳng trong quá trình điều trị sinh sản bằng thụ tinh ống nghiệm (IVF), tập yoga giúp giảm lo lắng và các triệu chứng trầm cảm, cải thiện thể chất. Bạn có thể tập những bài yoga nhẹ nhàng để đạt được sự thư giãn tối đa.

Tập yoga giúp giải tỏa căng thẳng, thư giãn, hỗ trợ tăng khả năng sinh sản. Ảnh: Freepik

Trị liệu hành vi nhận thức và liệu pháp nhóm

Liệu pháp nhận thức - hành vi (CBT) là cách tư vấn giúp một người suy nghĩ tiêu cực trở nên tích cực, thực tế hơn. CBT cũng bao gồm việc học các kỹ thuật thư giãn và hít thở sâu để giảm lo lắng. Một vài nghiên cứu chỉ ra tỷ lệ mang thai được cải thiện ở những cặp vợ chồng thực hiện liệu pháp này.

Liệu pháp nhóm là một phương pháp khác, trong đó, một nhóm cá nhân hoặc cặp vợ chồng có cùng khó khăn ngồi lại với nhau và nói về cuộc sống. Họ cũng chia sẻ những mối quan tâm dưới sự hướng dẫn của một cố vấn nhằm giúp họ giải tỏa áp lực.

Tham gia các lớp nghệ thuật

Người bệnh không cần có kỹ năng hoặc tài năng đặc biệt nào khi tham gia vào liệu pháp nghệ thuật (múa, vẽ, hát, đóng kịch...). Bởi họ chỉ cần sử dụng nghệ thuật để thể hiện và xử lý cảm xúc của bản thân. Các liệu pháp nghệ thuật này hỗ trợ phụ nữ vô sinh đối phó tốt hơn với căng thẳng, lo lắng và tuyệt vọng. Người bệnh có thể thực hiện dưới sự hướng dẫn của một nhà trị liệu hoặc tự thực hiện tại nhà bằng âm nhạc, ca hát, nhảy múa...

Chế độ ăn uống lành mạnh

Thừa cân và béo phì có tác động không tốt tới sức khỏe sinh sản. Thực phẩm chiên, ngũ cốc tinh chế và các sản phẩm nhiều đường làm tăng nguy cơ vô sinh ở nữ giới, tác động tiêu cực đến số lượng tinh trùng và gia tăng lo lắng. Do đó, ăn uống đúng cách không chỉ duy trì trọng lượng khỏe mạnh mà còn ảnh hưởng đến cảm xúc và khả năng thụ thai của cả nam và nữ. Có nhiều loại thực phẩm hữu ích cho sức khỏe tổng thể lẫn khả năng sinh sản. Người bệnh nên tham vấn bác sĩ dinh dưỡng để có thực đơn lành mạnh và phù hợp.

Hải My (Theo Very Well Family)