5 ca nhiễm nCoV ở Quảng Nam từng đến bệnh viện tại Đà Nẵng

Năm ca bệnh mới công bố ngày 1/8 cùng từng đến bệnh viện ở Đà Nẵng; hai trong số này có quan hệ ruột thịt tới các ca bệnh trước đó.

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Quảng Nam công bố lịch trình năm người dương tính nCoV được Bộ Y tế công bố vào chiều 1/8.

"Bệnh nhân 561", nữ, 36 tuổi, ở thị trấn Hà Lam, làm việc tại Trung tâm y tế huyện Thăng Bình. Chị là con ruột "bệnh nhân 522" và "bệnh nhân 523".

Trong ngày 12, 19, 23/7, chị ra Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc bố. Ở bệnh viện, chị tiếp xúc với nhân viên căng tin; ba điều dưỡng; bác sĩ Trưởng khoa Thận nội tiết mà không đeo khẩu trang.

Chị còn làm chủ quán cà phê, mỗi sáng sớm có ghé quán hỗ trợ công việc điều hành và ngồi cùng bàn với nhiều người quen.

Tại bệnh viện, chị tiếp xúc nhiều bệnh nhân nội trú và ngoại trú. Trưa mỗi ngày, chị đi chợ ngã tư Hà Lam. Ngày 29/7, chị được cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm, một ngày sau cách ly tập trung.

Lực lượng chức năng thị xã Điện Bàn đo thân nhiệt đi qua chốt kiểm dịch. Ảnh: Đắc Thành.

Nữ "bệnh nhân 562", 53 tuổi, làm nghề nông, trú xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn. Ngày 22 đến 24/7, bà đi cùng chồng ra Đà Nẵng thăm anh là "bệnh nhân 436" và ở lại chăm sóc. Chiều 24/7, bà về nhà và không đi đâu.

Từ 25 đến 26/7, bà tiếp người thân đến thăm; hôm sau đi chợ. Sáng 29/7, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

"Bệnh nhân 563", nữ, 41 tuổi, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn làm nội trợ. Bà là con gái "bệnh nhân 433" và dì là "bệnh nhân 521".

Ngày 17/7, vợ chồng bà thuê xe dịch vụ ra khoa thần kinh Bệnh viện Đà Nẵng đón người thân. Ngày 19 đến 21/7, bà đi chợ nấu ăn đem qua cho bố mẹ. Ngày 22 đến 27/7, bà đi nấu cỗ cho gia đình và người quen. Ngày 28/7, bà được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

"Bệnh nhân 564", nam sinh viên, 19 tuổi, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn. Ngày 10 đến 20/7, anh điều trị tại khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đà Nẵng. Chiều 20/7, bệnh nhân ra viện về ở tại phòng đường Hàn Thuyên, quận Hải Châu, Đà Nẵng ở cùng em họ.

Tối cùng ngày, anh đi xe ôtô cùng với người hàng xóm về nhà. Ngày 25/7, bệnh nhân đi Đà Nẵng bằng phương tiện buýt, có đeo khẩu trang. Xe đông người.

Khi đến Đà Nẵng được bạn đón đưa đến nhà sách 300 đường Lê Duẩn, Đà Nẵng. Sáng 27/7, anh được được bạn đưa đến bệnh viện Đà Nẵng tái khám nhưng bệnh viện đã bị phong tỏa.

Sau đó, anh đến Công an quận Thanh Khê để giải quyết vụ tai nạn giao thông và xe buýt để về nhà ở Quế Sơn. Ngày 28/7, bệnh nhân đến trung tâm y tế huyện Quế Sơn khám, chụp phim điều trị ngoại trú. Chiều cùng ngày anh đi khai báo y tế và cách ly.

Nữ "bệnh nhân 565", 75 tuổi, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc làm ruộng. Ngày 30/6, bà ra Bệnh viện Đà Nẵng khám mổ hạch cổ điều trị tại khoa Nội thần kinh.

Ngày 16/7, bà xuất viện đi taxi về nhà. Ở nhà, bà tiếp xúc với nhiều người trong nhà đình. Ngày 30/7, bệnh nhân khai báo y tế và được đưa đi cách ly tập trung.

Trong 8 ngày qua, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 104 ca, Quảng Nam 26, TP HCM 7, Hà Nội hai, Thái Bình, Quảng Ngãi và Đăk Lăk mỗi nơi một. Tại tỉnh Thái Bình, nhà chức trách cho biết, ngày 25/7, bệnh nhân 61 tuổi cùng hai người đàn ông 64 tuổi, 54 tuổi cùng huyện Hưng Hà rủ nhau vào tỉnh Quảng Nam thăm người thân bị ốm kết hợp du lịch. 4 ngày sau (29/7), cả nhóm bắt xe khách chạy tuyến Quảng Ninh về quê. Khi xe đến ngã 3 Đông La, quốc lộ 10, thuộc huyện Đông Hưng, 3 người bắt chung một chiếc taxi về nhà. Ngay sau đó, họ ra y tế xã khai báo, được chuyển đến Khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân cách ly, theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm. Khi có kết quả một người dương tính với nCoV, huyện Hưng Hà xử lý môi trường toàn bộ nơi ở của ba người đàn ông, cách ly người thân trong gia đình họ, phong tỏa 14 ngày toàn bộ thôn Bùi với gần 280 hộ dân, đưa tài xế taxi và 8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 61 tuổi đi cách ly, theo dõi sức khỏe.

Hôm nay thêm một ca tử vong là "bệnh nhân 499" do ung thư máu ác tính, viêm phổi nặng và Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 3. Hai ca tử vong hôm qua là"bệnh nhân 428", do nhồi máu cơ tim trên bệnh lý nền và Covid-19; "bệnh nhân 437"do sốc nhiễm trùng trên nền bệnh lý nặng và Covid-19.

Giang Chinh - Đắc Thành