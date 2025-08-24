5 bài tập thường xuyên giúp giảm acid uric

Acid uric cao gây ra các tinh thể sắc nhọn lắng đọng trong khớp, dẫn đến viêm, khó chịu. Ngoài sử dụng thuốc và áp dụng chế độ ăn uống phù hợp, tập thể dục thường xuyên cũng là cách tự nhiên để giảm acid uric trong máu. Một số bài tập tác động thấp còn giúp tăng khả năng vận động của khớp, giảm viêm và tốt cho tim mạch.

Đi bộ là bài tập chịu lực nhẹ nhàng, có tác dụng duy trì khả năng vận động của khớp đồng thời cải thiện sức khỏe tim mạch. Đi bộ kích thích tuần hoàn máu, từ đó giảm viêm liên quan đến bệnh gout, và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Thừa cân có thể làm tăng nồng độ acid uric tạo áp lực lên khớp.