5 bài tập thường xuyên giúp giảm acid uric

Acid uric cao gây ra các tinh thể sắc nhọn lắng đọng trong khớp, dẫn đến viêm, khó chịu. Ngoài sử dụng thuốc và áp dụng chế độ ăn uống phù hợp, tập thể dục thường xuyên cũng là cách tự nhiên để giảm acid uric trong máu. Một số bài tập tác động thấp còn giúp tăng khả năng vận động của khớp, giảm viêm và tốt cho tim mạch.
Đi bộ là bài tập chịu lực nhẹ nhàng, có tác dụng duy trì khả năng vận động của khớp đồng thời cải thiện sức khỏe tim mạch. Đi bộ kích thích tuần hoàn máu, từ đó giảm viêm liên quan đến bệnh gout, và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Thừa cân có thể làm tăng nồng độ acid uric tạo áp lực lên khớp.
Bơi lội và thể dục nhịp điệu dưới nước cho phép khớp vận động mà không gây đau đớn, phù hợp cho người bệnh gout. Hoạt động thể chất này còn giúp tăng cường chức năng thận, hỗ trợ đào thải cũng như giảm acid uric.
Đạp xe cố định hay ngoài trời đều tăng cường sức mạnh cơ bắp quanh đầu gối, hông và mắt cá chân, hỗ trợ sự ổn định của khớp. Đạp xe có thể giữ cân nặng phù hợp, là bài tập an toàn cho những người đang kiểm soát bệnh gout.
Yoga kết hợp các động tác kéo giãn nhẹ nhàng, tăng cường sức mạnh và hít thở chánh niệm, giảm căng thẳng - tác nhân gây ra các cơn gout bùng phát. Chẳng hạn tư thế rắn hổ mang giúp tăng cường chức năng thận, giải độc cơ thể và tăng đào thải acid uric dư thừa.
Cách thực hiện:Nằm sấp, đặt hai bàn tay dưới vai, khuỷu tay cong. Từ từ nâng phần thân trên lên trong khi giữ khuỷu tay sát vào thân. Nhìn lên trần nhà và giữ tư thế trong 20-30 giây.
Thái cực quyền là môn võ thuật chậm rãi, uyển chuyển, tập trung vào các động tác có kiểm soát, thận trọng và hít thở sâu. Bài tập tác động thấp này cải thiện sự linh hoạt của khớp, sức mạnh cơ bắp và khả năng giữ thăng bằng, giảm nguy cơ té ngã.
Với người bệnh gout, thái cực quyền là phương pháp nhẹ nhàng để duy trì khả năng vận động, giảm cứng khớp mà không gây áp lực quá mức lên các khớp bị ảnh hưởng.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI, Quỳnh Dung