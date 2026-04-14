5.000 người sập bẫy lừa 'giao hàng tiêm chủng'

Điện BiênHoạt động như "doanh nghiệp ngầm", nhóm lừa đảo xuyên quốc gia đã lừa hơn 5.000 người Việt Nam trong 20 ngày, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.

Ngày 14/4, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa triệt phá chuyên án lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt giữ 55 nghi phạm người Việt Nam, 4 người Trung Quốc. Trong đó, Dương Văn Hà có vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Theo công an, tổ chức tội phạm này do người Trung Quốc cầm đầu, câu kết với người Việt Nam, di chuyển từ Campuchia sang bản Phiêng Ngam, huyện Tôn Phậng, tỉnh Bò Kẹo, Lào để tiếp tục tổ chức hoạt động lừa đảo.

Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng, công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án, phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Bò Kẹo, Lào, để triệt phá.

55 nghi phạm người Việt Nam được dẫn giải qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Ảnh: Công an cung cấp

Ban chuyên án xác định, trong khoảng 20 ngày, nhóm này đã lừa hơn 5.000 bị hại, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng. Thủ đoạn chúng sử dụng là lập website giả mạo, tạo nhiều tài khoản ảo trên mạng xã hội, sau đó dùng sim rác chuyển vùng quốc tế gọi điện cho bị hại, "giả danh giao hàng liên quan đến tiêm chủng".

Để tạo lòng tin, kẻ lừa đảo cung cấp chính xác thông tin cá nhân và nhờ chuyển khoản vài nghìn đồng để xác nhận đơn hàng. Tiếp đến, nhóm này viện lý do đăng ký nhầm dịch vụ, đe dọa bị trừ tiền hàng tháng để dẫn dụ bị hại truy cập link giả rồi chuyển tiền để hủy dịch vụ.

Bằng kịch bản được dàn dựng sẵn, nhóm lừa đảo từng bước chiếm đoạt toàn bộ tài sản, thậm chí dụ nạn nhân vay tín dụng. Lừa được tiền, chúng chặn hết các liên lạc với bị hại.

Công an khám xét, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Tối 10/4, ban chuyên án bắt quả tang 55 người Việt Nam, 4 người Trung Quốc, khi đang hoạt động phạm tội tại phòng làm việc chung thuộc 2 tòa nhà tại tỉnh Bò Kẹo, Lào.

Tại hiện trường, công an thu giữ hàng trăm thiết bị điện tử, sim rác, máy tính, kịch bản lừa đảo được tổ chức bài bản như "doanh nghiệp ngầm". Ngay sau đó, toàn bộ các nghi phạm cùng tang vật đã được di lý về Việt Nam qua cửa khẩu Tây Trang vào rạng sáng 12/4 để tiếp tục điều tra.

Với 4 người Trung Quốc, Công an Điện Biên đã bàn giao cho Công an tỉnh Bò Kẹo đấu tranh xử lý theo pháp luật nước Lào.

Phạm Dự