5.000 chai nước cam gửi tặng bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Hà NộiNhững chai nước cam được một nhóm thiện nguyện gửi tới các y bác sĩ với thông điệp 'Chúng tôi ở nhà nhưng không ngồi im'.

Từ ngày 26/3, hơn nửa tháng sau khi Hà Nội xuất hiện ca dương tính với nCoV đầu tiên, số người nhiễm vẫn tăng lên từng ngày. Tại căn phòng nhỏ trên đường Nguyễn Tuân, thay vì tiếp tục làm việc, 14 nhân viên của một thẩm mĩ viện lại cùng nhau vắt nước cam, đóng chai gửi đến những bệnh viện tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Hà Nội.

3.000 chai nước cam nguyên chất dung tích 250ml cùng lời nhắn "From our hearts to yours, we put love in every bottle' (Từ tận trái tim của chúng tôi gửi đến các bạn. Chúng tôi đặt tình yêu vào từng chai này) đã đến được tay hàng trăm nhân viên y tế thời gian qua.

Trong hơn một tuần thực hiện đợt đầu kế hoạch vắt 5.000 chai nước cam, 6 chiếc máy vắt cam đã bị cháy vì hoạt động hết công suất. Ảnh: An Nhiên.

Anh Nguyễn Đức Trọng (40 tuổi), người khởi xướng chương trình này cho biết, anh có nhiều bạn đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, điểm nóng căng thẳng nhất về Covid-19 tại thủ đô lúc này. Một lần, anh bạn bác sĩ than thở: "Thèm nước cam lắm", lập tức ý tưởng gửi nước cam nguyên chất tới cán bộ y tế bệnh viện ra đời. Anh Trọng tự bỏ ra 70 triệu đồng để thực hiện.

Lên được ý tưởng, để huy động nhân lực, anh Trọng đã kêu gọi đồng nghiệp cùng tham gia trên tinh thần tự nguyện. 14/20 người trong công ty đồng ý. Kế hoạch "5.000 chai nước cam gửi đến các y bác sĩ" đã được nhóm thiện nguyện này thực hiện đợt đầu từ 26/3 đến ngày 2/4, cung cấp được 3.000 chai. Số còn lại được triển khai từ ngày 10/4.

Chị An Nhiên, trưởng nhóm chia sẻ: "Thời gian đầu, chúng tôi huy động được đủ nhân lực để vắt 500 chai nước cam một ngày. Nhưng từ khi thực hiện giãn cách xã hội, để không tập trung quá đông người tại một địa điểm, nhóm phải tìm hình thức phù hợp hơn".

Để cung cấp đủ số lượng cam kết với các cơ sở y tế như Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 Đông Anh, 14 người trong nhóm bắt đầu làm việc từ 6h sáng đến 12h trưa. Quy trình thực hiện được trưởng nhóm phân công từ chiều hôm trước, người nhận rửa cam, vắt cam, người đóng hộp.... Ngày đầu chưa quen việc, 3/10 chiếc máy vắt cam bị cháy, phải mất 7 giờ đồng hồ mới hoàn thành 500 chai nước vắt. Những ngày sau, thời gian rút ngắn xuống còn 5 tiếng để vắt hết 400 kg cam.

Trong khi thực hiện công việc, mọi người đều đeo khẩu trang, mặc tạp dề và mang găng tay đầy đủ để đảm bảo vệ sinh ở mức cao nhất. Cứ 20-25 phút, mọi người lại thay găng tay mới.

"Ban đầu cũng đau tay và lưng lắm, nhưng nghĩ y bác sĩ họ mấy tháng chẳng được nghỉ, mình mới làm vài tiếng đã kêu thì thấy xấu hổ. Đó là động lực để nhóm cố gắng hoàn thành công việc", anh Đức Trọng kể.

Cam vắt nhập khẩu từ Ai Cập, giá được thương lái ưu đãi 50%. Trưởng nhóm An Nhiên cho biết, chương trình cũng nhận được sự giúp đỡ từ người cung cấp vỏ chai với giá chỉ bằng 2/3 thị trường trên tinh thần cùng giúp sức cho "những chiến binh áo trắng" tuyến đầu chống dịch.

Nước cam sau khi vắt được đổ vào các chai nhỏ, ướp trong thùng đá để đảm bảo độ tươi ngon. Thời gian sau đó, đại diện của nhóm trực tiếp vận chuyển tới các cơ sở y tế để nước cam đến tận tay các y bác sĩ. Nhằm tránh lây nhiễm, đồ uống được giao tại khu vực được phép để hàng tại các bệnh viện. Người đại diện nhóm cũng được trang bị bảo hộ theo đúng quy định phòng dịch.

Trên những chai nước cam nguyên chất dung tích 250ml đều có thông điệp gửi các bác sĩ tuyến đầu: "Từ tận trái tim của chúng tôi gửi đến các bạn. Chúng tôi đặt tình yêu vào từng chai này". Ảnh: An Nhiên.

Câu chuyện gửi nước cam miễn phí tới các y bác sĩ của nhóm thiện nguyện này nhận được sự ủng hộ từ nhiều người. Bạn bè, người thân ngỏ ý muốn cùng chung tay gửi những cốc nước cam đến các y bác sĩ trong thời gian tới. Một số người đã ủng hộ tiền mua máy, số khác tình nguyện cùng tham gia vắt cam.

"Thật không biết nói gì hơn ngoài từ cảm ơn chân thành. Hành động của các bạn cho chúng tôi biết, ngành y không đơn độc", một bác sĩ bệnh viện Bạch Mai gửi lời cảm ơn dành cho việc làm của nhóm thiện nguyện.

Ngày 10/4 tới, đợt 2 của chương trình "5.000 chai nước cam gửi đến các y bác sĩ" được khởi động. Thay vì tập trung đông người tại một địa điểm, cam sẽ được giao đến các hộ gia đình để người trong một nhà cùng tham gia.

"Thay vì lướt web hay xem phim cho hết ngày, mọi người có thể góp sức nho nhỏ như vắt cam cho các y bác sĩ. Chúng ta ở nhà nhưng không ngồi im", nữ trưởng nhóm thiện nguyện nói và cho biết, "Chỉ mong món quà nhỏ này có thể tiếp thêm sức lực cho những chiến binh đang ở tuyến đầu chống dịch".

Hải Hiền