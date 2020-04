45% người Brazil muốn xem xét bãi nhiệm Tổng thống

Thăm dò mới nhất cho thấy người Brazil chia rẽ về việc xem xét bãi nhiệm Tổng thống Bolsonaro, với 45% người được hỏi đồng ý, 48% phản đối.

Kết quả thăm dò hôm 27/4 do Viện Datafolha của Brazil tiến hành cho thấy đa số người dân tin các cáo buộc của cựu bộ trưởng Tư pháp Brazil Sergio Moro, rằng Tổng thống Bolsonaro cố gắng can thiệp chính trị vào công việc của cảnh sát liên bang. Datafolha cho biết 48% người được hỏi phản đối việc xem xét bãi nhiệm Bolsonaro, trong khi 45% muốn ông bị xem xét bãi nhiệm.

Moro, cựu thẩm phán chống tham nhũng nổi tiếng tại Brazil, hôm 23/4 thông báo từ chức Bộ trưởng Tư pháp nước này. Lý do ông Moro đưa ra là Tổng thống Jair Bolsonaro sa thải Tư lệnh Cảnh sát Liên bang Mauricio Valeixo vì "lý do cá nhân và chính trị", cáo buộc Bolsonaro can thiệp chính trị vào lực lượng thực thi pháp luật.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro phát biểu tại họp báo ở Brasilia, ngày 24/4. Ảnh: AFP.

Tổng thống Bolsonaro ngày 24/4 nói cáo buộc của Moro "vô căn cứ" và ông chưa bao giờ cố gắng can thiệp vào các cuộc điều tra của cảnh sát liên bang, cũng chưa bao giờ tìm cách bao che cho các thành viên gia đình. Bolsonaro cũng tuyên bố có toàn quyền thay thế tư lệnh cảnh sát liên bang.

Cũng theo Datafolha, 52% số người được hỏi cho rằng ông Moro nói sự thật và chỉ 20% cho biết họ tin giải thích của Tổng thống Bolsonaro. Số người cho rằng Bolsonaro nên từ chức đã tăng từ 37% hồi đầu tháng 4 lên 46%, còn những người phản đối việc ông từ chức đã giảm từ 59% xuống còn 50%.

Một trong những lý do khiến nhiều người dân Brazil "bất mãn" với Bolsonaro có thể do cách chính quyền ông ứng phó với Covid-19. Bolsonaro gây tranh cãi khi xem nhẹ tính nghiêm trọng của dịch bệnh, xem đây chỉ như "cúm nhẹ".

Tổng thống Brazil hôm 17/4 sa thải bộ trưởng y tế, người ủng hộ các biện pháp hạn chế nhằm ứng phó Covid-19 mà Bolsonaro cho rằng có thể hủy hoại nền kinh tế đất nước. Ông còn tham gia biểu tình cùng hàng trăm người bên ngoài tổng hành dinh quân đội ở Brasilia, phản đối lệnh ở nhà của các thống đốc bang.

Thăm dò cho thấy 45% người được hỏi cho rằng Bolsonaro xử lý đại dịch tệ hoặc "quá tệ", trong khi 27% đồng ý rằng ông đã làm tốt hoặc rất tốt.

Cuộc thăm dò của Datafolha được tiến hành trên 1.503 người qua điện thoại hôm 27/4, với biên độ sai số trên dưới 3 điểm %.

Brazil đã ghi nhận hơn 4.500 ca tử vong trong tổng số gần 67.000 ca nhiễm. Nhưng giống như nhiều quốc gia khác, con số thực có thể cao hơn rất nhiều do thiếu xét nghiệm và nhiều người nhiễm không có triệu chứng.

Mai Lâm (Theo Reuters)