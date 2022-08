41 người tử vong vì sốt xuất huyết

Sáng 2/8, Bộ Y tế cho biết 6 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 41 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết, tăng 31 ca so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin trên được ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, nêu tại Hội nghị trực tuyến công tác dịch bệnh.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, Việt Nam ghi nhận hơn 136.075 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Số tử vong là 41, tăng 31 trường hợp so với cùng kỳ.

Số mắc và tử vong tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền Nam và một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

"Phân tích một số đặc điểm ở 18 trẻ tử vong do sốt xuất huyết cho thấy 72% trẻ thừa cần béo phì, nam nhiều hơn nữ, với gần 78% chẩn đoán cuối cùng là tử vong do sốc xuất huyết nặng", ông Khoa nói.

Đặc điểm của sốt xuất huyết Dengue là sốt, xuất huyết và thoát huyết tương, có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy tạng. Nếu bệnh nhân không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời dễ dẫn đến tử vong.

Ngoài ra, bệnh sốt xuất huyết Dengue có biểu hiện lâm sàng đa dạng, diễn biến nhanh chóng từ nhẹ đến nặng. Bệnh thường khởi phát đột ngột và diễn biến qua ba giai đoạn: giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn hồi phục.

Ông Khoa chỉ ra một số nguyên nhân trong điều trị dẫn đến tử vong do sốt xuất huyết, gồm: Cán bộ y tế chưa nhận biết sốt xuất huyết nặng dẫn đến kéo dài, can thiệp hô hấp chậm. Một số trường hợp nhận định và điều trị sốc, tái sốc chưa đúng phác đồ; theo dõi bệnh nhân chưa sát dẫn đến diễn tiến nặng trong quá trình điều trị. Một vài trường hợp chuyển viện chưa an toàn, khi bệnh nhân lên tuyến trên không còn cơ hội cứu chữa.

Ông Khoa cho rằng để giảm thiểu ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết, ngành y tế cần tập huấn đào tạo chuyên môn cho y bác sĩ, truyền thông hướng dẫn người dân, thiết lập nhóm điều trị bệnh, đảm bảo thuốc vật tư, thiết lập đường dây nóng, tăng cường hội chẩn liên viện, phun hóa chất diệt muỗi chủ động diện rộng tại các khu vực nguy cơ...

Nhân viên y tế điều chỉnh dịch truyền cho một bệnh nhân sốt xuất huyết nặng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, ngày 28/6. Ảnh:Quỳnh Trần

Gần đây, một số tỉnh thành phản ánh thiếu thuốc trong điều trị chống sốc sốt xuất huyết, cụ thể như dịch truyền Dextran 40. Tại TP HCM, ở các bệnh viện tuyến cuối (tiếp nhận nhiều ca nặng từ tuyến dưới hay tỉnh thành khác chuyển đến) như Bệnh Nhiệt đới, Nhi đồng 1, Nhi đồng Thành phố... không có dịch truyền cao phân tử chống sốc Dextran và HES 200.000 dalton, thuốc vận mạch dopamin... Các bệnh viện phải thay thế bằng thuốc khác nhưng hiệu quả không tốt bằng thuốc theo phác đồ của Bộ Y tế. Thuốc thay thế là HES 130.000 dalton và albumin không nằm trong phác đồ chính thức của Bộ Y tế nên bệnh nhân không được bảo hiểm y tế thanh toán.

Để kịp thời cung ứng sản phẩm này, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Sở Y tế các địa phương khẩn trương, chủ động mua sắm phục vụ nhu cầu điều trị.

Bộ Y tế đánh giá dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, trong đó ghi nhận số mắc tăng rất cao tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng nhận định khoảng một nửa dân số thế giới có nguy cơ mắc bệnh và ước tính có 100-400 triệu ca mắc mỗi năm. Trong 50 năm qua, số mắc sốt xuất huyết đã tăng gấp 30 lần và tăng gấp đôi sau 10 năm.

Lê Nga