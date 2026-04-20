400 học sinh dự khai mạc Giải bóng rổ Trẻ VnExpress 2026

24 đội, gồm 16 đội nam và 8 đội nữ, được ban tổ chức lựa chọn từ 50 hồ sơ đăng ký tham dự, đưa vào thi đấu vòng khu vực. Khoảng 400 học sinh cùng thầy cô, tổ trọng tài, vận động viên và huấn luyện viên có mặt từ sớm dù 8h sự kiện mới bắt đầu.
Vũ Kim Ân (số 24 đội nữ trường THPT Bùi Thị Xuân) cho biết, cả đội tham gia thi đấu với tâm thế thoải mái chứ không đặt nặng áp lực thắng thua. Giải đấu là cơ hội để các em học sinh lớp 10 của trường thử sức, còn những người đã có kinh nghiệm như Ân, thành viên lớp 12 duy nhất trong đội, và các bạn lớp 11 đóng vai trò hỗ trợ và chỉ thi đấu khi cần thiết. Để chuẩn bị cho giải đấu, từ một tháng qua, cứ mỗi thứ 6 hàng tuần, đội bóng của Ân đều tập ở sân trường với huấn luyện viên riêng.
Phát biểu khai mạc giải đấu, bà Bùi Thị Thủy, Phó ban tổ chức, động viên các vận động viên: "Hãy chơi hết mình, tận hưởng từng khoảnh khắc và tạo nên một mùa giải mà sau này khi nhớ lại, các bạn sẽ luôn tự hào về những trải nghiệm tuyệt đẹp mà mình đã tạo nên".
Ông Vũ Văn Trọng, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam kiêm Trưởng ban Bóng rổ phong trào, kỳ vọng thông qua giải đấu, bóng rổ Việt Nam sẽ có thêm những vận động viên trẻ tiềm năng để tham gia các đội tuyển tỉnh, thành, ngành, góp phần phát triển bóng rổ trẻ của đất nước.
Ban tổ chức tặng hoa cảm ơn đại diện Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam và các nhà tài trợ đồng hành. Từ trái qua: đại diện Ban tổ chức; ông Vũ Văn Trọng, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam kiêm Trưởng ban Bóng rổ phong trào; lãnh đạo Tập đoàn Dược mỹ phẩm Châu Âu (EUPC Group); lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược Bắc Ninh (Baniphar); đại diện thương hiệu Actee và AKPro Basketball.
Đại diện tổ trọng tài, ông Trương Công Thuận tuyên thệ điều hành các trận đấu công tâm, văn minh và tuân thủ đúng điều lệ giải.
Đại diện các vận động viên tham dự Giải bóng rổ Trẻ VnExpress 2026 – Cup Ziaja khu vực TP HCM, Nguyễn Thị Thu Ngân (trường THPT Tây Thạnh) tuyên thệ chấp hành nghiêm điều lệ giải, tuân thủ quyết định của Ban tổ chức, trọng tài và thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng.
Kim Kim
Ảnh: Quỳnh Trần
Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja là sự kiện thường niên do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT phối hợp tổ chức, với sự đồng hành từ thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja (Ba Lan). Vượt ra ngoài khuôn khổ của một giải đấu thông thường, điểm nhấn của sự kiện là mô hình kết hợp thể thao với các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường.