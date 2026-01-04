40 người có thể đã thiệt mạng khi Mỹ tập kích bắt ông Maduro

Ít nhất 40 người Venezuela, gồm quân nhân và dân thường, được cho là đã thiệt mạng khi lực lượng Mỹ đột kích và bắt vợ chồng Tổng thống Maduro.

Con số thương vong được một quan chức cấp cao Venezuela giấu tên tiết lộ với tờ New York Times đêm 3/1, gần một ngày sau chiến dịch đột kích của Mỹ vào căn cứ quân sự ở ngoại ô thủ đô Caracas để bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Chính phủ Venezuela chưa công bố con số thương vong và thiệt hại vật chất sau cuộc tập kích của Mỹ.

Cuộc không kích của Mỹ đã đánh trúng một chung cư ba tầng ở Catia La Mar, khu dân cư thu nhập thấp nằm ven bờ biển phía tây sân bay Caracas. Gia đình bà Rosa Gonzalez, 80 tuổi, cho biết đòn tấn công khiến bà thiệt mạng và một người bị thương nặng.

Điều tra viên chính phủ Venezuela có mặt tại khu vực bị tấn công vào chiều 3/1 để lấy lời khai của nhân chứng và thu gom mảnh đạn. Cư dân tại đây nói rằng 4 người đàn ông đã cố gắng cứu bà Gonzalez sau cuộc không kích. Họ đưa bà đến bệnh viện bằng xe máy, nhưng các bác sĩ xác định bà đã tử vong khi đến nơi.

Xe phòng không bị phá hủy tại căn cứ La Carlota, Caracas, sau cuộc đột kích của Mỹ ngày 3/1. Ảnh: AFP

Wilman Gonzalez, cháu trai của bà Gonzalez, cho biết anh đã cúi rạp người khi nghe tiếng nổ vào khoảng 2h, nhưng vẫn suýt mất một mắt. Anh phải khâu ba mũi ở bên mặt. Vài giờ sau vụ tấn công, Wilman vẫn có vẻ đờ đẫn khi chỉ cho các nhà báo nơi vũ khí Mỹ đánh trúng. Anh chỉ đáp "tôi không biết" khi được hỏi sẽ đi đâu trong lúc mất nhà cửa.

Ông Jorge, 70 tuổi, hàng xóm nhà Gonzalez, nói rằng đã mất tất cả trong cuộc không kích. Một số người tập trung bên ngoài khu chung cư, nhóm khác tìm kiếm những gì còn sót lại trong căn hộ của họ. Hầu hết chẳng nói lời nào.

Một số cư dân cầu nguyện, trong khi những người khác bày tỏ tức giận. Ông Javier bức xúc cho rằng cuộc tấn công của Mỹ bắt nguồn từ "lòng tham muốn kiểm soát các mỏ dầu ở Venezuela" và mạng sống của những người như ông "chẳng có ý nghĩa gì".

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố không binh sĩ nào thiệt mạng trong chiến dịch, tuy nhiên thừa nhận một trực thăng đã bị hư hại nặng và một số quân nhân bị thương.

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối" theo đề nghị của Bộ Tư pháp. Khoảng 150 máy bay được triển khai từ 20 căn cứ đã không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho phi đội trực thăng tiến vào thủ đô Caracas, chở theo đặc nhiệm và nhân viên hành pháp Mỹ thực thi lệnh bắt ông Maduro.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiếp cận vị trí của ông Maduro vào khoảng 1h ngày 3/1, đối mặt với sự kháng cự của đội bảo vệ trước khi khống chế được ông Maduro cùng vợ, rồi rút khỏi Venezuela vào khoảng 3h29 và trở về tàu đổ bộ USS Iwo Jima trên Biển Caribe.

Vợ chồng lãnh đạo Venezuela sau đó bị đưa đến New York và sẽ đối mặt với các cáo buộc về vũ khí, ma túy tại tòa án liên bang Manhattan vào tuần tới.

Huyền Lê (Theo NY Times, AFP, Reuters)