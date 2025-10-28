4 xu hướng công nghệ hỗ trợ trải nghiệm sự kiện doanh nghiệp

Các xu hướng nổi bật gồm ứng dụng tích hợp đa chức năng, công nghệ AR, MC ảo và cabin dịch AI, giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành, đồng thời nâng trải nghiệm cho khách tham dự.

Theo công ty cung cấp giải pháp nhân sự Talentnet, ngành sự kiện đang bước vào giai đoạn số hóa toàn diện, khi công nghệ không chỉ hỗ trợ vận hành mà còn biến mỗi tương tác của khán giả thành dữ liệu giá trị. Từ check-in thông minh, ứng dụng di động tương tác đến MC ảo dẫn dắt, các doanh nghiệp ngày càng hướng tới mô hình hội nghị liền mạch, cá nhân hóa và kết nối theo thời gian thực.

Hệ thống quản trị hoạt động

Trước đây, doanh nghiệp phải sử dụng nhiều công cụ riêng lẻ để đăng ký, gửi vé, nhận phản hồi hay tương tác với khách tham dự. Hiện nay, xu hướng mới là hợp nhất toàn bộ quy trình trên một nền tảng duy nhất. Cách làm này giúp đơn vị tổ chức tối ưu vận hành, quản lý dữ liệu dễ dàng hơn, giảm sai sót, tiết kiệm chi phí và mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dùng.

Khách tham gia trải nghiệm các hoạt động kết nối và quét mã QR để tích điểm thông qua ứng dụng điện thoại hội thảo The Makeover 2025. Ảnh: Talentnet

Khi mọi hoạt động từ đăng ký, check-in, gửi thông báo, tương tác đến đo lường sau sự kiện đều được kết nối trong cùng một hệ thống, doanh nghiệp có thể theo dõi hành trình người tham dự theo thời gian thực và điều chỉnh ngay khi cần.

Tại Việt Nam, nhiều đơn vị đã bắt đầu áp dụng mô hình này thông qua các nền tảng như Eventify, vFairs hay Whova. Các giải pháp này cho phép tùy chỉnh theo nhu cầu từng sự kiện: đổi tên, thêm tính năng, phân quyền cho đối tác (nhà tài trợ, diễn giả, báo chí, khách mời...). Nhờ đó, ban tổ chức vận hành linh hoạt, nhanh chóng, còn người tham dự có được trải nghiệm cá nhân hóa và thuận tiện hơn.

Công nghệ AR

Công nghệ thực tế tăng cường (AR) đang thay đổi cách khán giả tương tác trong sự kiện. Người tham dự không chỉ "xem" mà có thể "chạm" và tương tác với thương hiệu thông qua lớp đồ họa 3D, hiệu ứng chuyển động hay không gian ảo hiển thị ngay trên điện thoại.

Từ thiệp mời AR, photo booth tương tác đến sân khấu trình chiếu 360 độ, mọi chi tiết đều góp phần tạo nên hành trình đa giác quan sống động. Một số ứng dụng phổ biến gồm: thiệp mời hoặc poster AR hiển thị video 3D cá nhân hóa; photo booth và backdrop AR cho phép chụp ảnh, quay video chia sẻ tức thì; sân khấu trình chiếu AR 360 độ kết hợp hiệu ứng số và không gian thật; bản đồ AR hỗ trợ định vị, giúp người tham dự dễ dàng khám phá khu vực trải nghiệm.

MC ảo hỗ trợ dẫn chương trình

Sử dụng MC ảo (Virtual Host) đang trở thành xu hướng mới trong ngành sự kiện toàn cầu. Theo báo cáo từ Ravatar, các "người dẫn chương trình ảo" giúp mang lại trải nghiệm tương tác theo thời gian thực, đồng thời giảm phụ thuộc vào MC truyền thống.

MC ảo xuất hiện trên màn hình LED, tương tác bằng giọng nói và cử chỉ với diễn giả và khách tham dự ngay tại khán phòng nhờ công nghệ Mocap. Ảnh: Talentnet

Tại Việt Nam, sự kiện The Makeover 2025 do Talentnet tổ chức ngày 15-16/10 vừa qua ghi nhận nhiều phản hồi tích cực nhờ áp dụng mô hình "song dẫn" giữa MC thật và MC ảo. Nhân vật M - AI - MC ảo được phát triển riêng cho chương trình - ứng dụng công nghệ Mocap điều khiển chuyển động theo thời gian thực. Lần đầu tiên trong một hội thảo về quản trị nhân sự, khán giả chứng kiến sự kết hợp giữa cảm xúc tự nhiên của MC thật và khả năng tương tác linh hoạt của AI, mang lại trải nghiệm mới mẻ nhưng vẫn giữ được yếu tố "con người" - điều mà máy móc khó thay thế.

AI trong cabin dịch tự động

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cabin dịch tự động cũng là xu hướng được nhiều đơn vị tổ chức sự kiện thử nghiệm. Các nền tảng như Wordly, Interprefy hay EventCAT cho phép người tham dự nghe nội dung phiên dịch theo thời gian thực, giúp giảm chi phí và hạn chế phụ thuộc vào đội ngũ phiên dịch viên truyền thống.

Tại Việt Nam, một số sự kiện trong lĩnh vực công nghệ và tài chính đã áp dụng thử nghiệm cabin dịch AI. Tuy nhiên, độ chính xác vẫn còn hạn chế, đặc biệt với các chủ đề chuyên ngành có nhiều thuật ngữ hoặc ngữ cảnh phức tạp.

Thực tế cho thấy, AI có thể hỗ trợ nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn yếu tố con người, nhất là trong những hội nghị quy mô lớn, nơi thông điệp cần được truyền tải chính xác, có cảm xúc và tính chuyên môn. Phiên dịch viên chuyên nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả.

Thái Anh