4 trường hợp phải thông báo địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế

Từ ngày 5/3, hộ và cá nhân kinh doanh phải thông báo với cơ quan thuế khi mở mới, thay đổi hoặc chấm dứt địa điểm kinh doanh, theo Thông tư 18/2026/TT-BTC.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 18/2026/TT-BTC quy định hồ sơ và thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, từ ngày 5/3, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải gửi thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong 4 trường hợp:

- Thành lập địa điểm kinh doanh mới

- Thay đổi thông tin địa điểm kinh doanh

- Tạm ngừng kinh doanh tại địa điểm đã đăng ký

- Chấm dứt hoạt động tại địa điểm đã đăng ký

Ngoài ra, theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, các thông báo này phải thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi địa điểm bắt đầu hoạt động hoặc phát sinh các thay đổi. Sau khi tiếp nhận thông báo, cơ quan thuế sẽ phản hồi cho người nộp thuế.

Kinh doanh, cửa hàng, hộ kinh doanh, bán hàng Lò Sũ. Ảnh: Hoàng Giang

Cũng từ ngày 5/3, theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng mỗi năm phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân gồm:

Thuế thu nhập cá nhân = Thuế suất x Doanh thu tính thuế. Áp dụng với cá nhân có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng mỗi năm.

Mức thuế áp dụng theo từng lĩnh vực: hoạt động phân phối và cung cấp hàng hóa chịu thuế 0,5%; dịch vụ hoặc xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu chịu thuế 2%. Riêng các hoạt động như cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số hoặc bán hàng đa cấp áp dụng mức thuế 5%.

Hoạt động sản xuất, vận tải hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa và xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu, thuế suất được áp dụng ở mức 1,5%. Các dịch vụ nội dung số như trò chơi điện tử, phim số, nhạc số hoặc quảng cáo số chịu thuế 5%. Những hoạt động kinh doanh khác áp dụng mức thuế 1%.

Thuế thu nhập cá nhân = Thuế suất x Thu nhập tính thuế. Áp dụng với cá nhân có doanh thu trên 3 tỷ đồng mỗi năm.

Thu nhập tính thuế là con số còn lại, sau khi lấy doanh thu trừ đi chi phí kinh doanh. Với doanh thu trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, thuế suất là 17%; còn với doanh thu trên 50 tỷ đồng, thuế suất áp dụng là 20%.

Công thức này cũng có thể áp dụng với cá nhân kinh doanh có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng mỗi năm. Lúc này, mức thuế suất áp dụng chung là 15%, không chia theo lĩnh vực.

Doanh thu/năm Phương pháp Thuế suất 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng Thuế suất x Doanh thu 0,5-5% theo lĩnh vực 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng Thuế suất x Thu nhập (doanh thu - chi phí) 15% 3-50 tỷ đồng Thuế suất x Thu nhập (doanh thu - chi phí) 17% Trên 50 tỷ đồng Thuế suất x Thu nhập (doanh thu - chi phí) 20%

Nghị định cũng quy định cá nhân kinh doanh phải duy trì ổn định phương pháp tính thuế trong ít nhất hai năm liên tiếp kể từ năm đầu tiên áp dụng. Trường hợp cá nhân đang tính thuế theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu nhưng doanh thu thực tế vượt 3 tỷ đồng trong năm, thì từ năm tiếp theo phải chuyển sang phương pháp tính thuế theo thu nhập.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định.

Hoàng Đan