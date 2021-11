4 tiềm năng phát triển du lịch golf tại Việt Nam

14h50 Việt Nam có những sân golf đẹp nhất thế giới

Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam chia sẻ Việt Nam là một trong những nơi được đánh giá là có những sân golf đẹp nhất thế giới. Từ đó, có thể thấy rõ tiềm năng lớn về du lịch golf và đã được du khách quốc tế công nhật. Trước dịch, những người làm trong ngành du lịch đã nhìn thấy xu hướng du lịch golf, đã có bước chuẩn bị, đầu tư vào sân golf rất mạnh mẽ.

Ông Hà Văn Siêu trao đổi tại tọa đàm.

Năm 2019, du lịch golf đóng góp to lớn vào thành công chung của du lịch Việt Nam. Sau dịch, du lịch golf sẽ vẫn thu hút khách hạng sang, đẳng cấp, thân thiện với môi trường. Do đó, chúng ta cần đẩy mạnh du lịch golf và phải đầu tư mạnh mẽ hơn, bởi đây được coi là loại hình du lịch an toàn, tránh tập trung đông người.

Chúng ta cần chuẩn bị tâm thế mới, làm du lịch trong bối cảnh mới, thích ứng an toàn, không sợ sệt. Theo ông Hà Văn Siêu, du lịch nội địa, quốc tế sẽ mở lại trong nay mai, có lộ trình an toàn, chắc chắn. Ông tin chỉ sau một tuần nữa, mọi người sẽ tự tin hơn trong việc thực hiện các hoạt động du lịch.