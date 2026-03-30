4 tháp căn hộ Sun Urban City được bán cho người nước ngoài

4 tháp cao tầng Park Residence thuộc phân khu Flora Avneue được phân bổ quỹ căn hộ để bán cho người nước ngoài, đón làn sóng dịch chuyển dịch cư dân về các khu vực đô thị vệ tinh.

Theo Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group), chiến lược phát triển quỹ căn hộ cao tầng Park Residence tại Sun Urban City không chỉ nhằm đa dạng hóa nguồn cung, mà còn đón đầu xu hướng dịch chuyển dân cư, đặc biệt là các kỹ sư, quản lý người nước ngoài về khu vực cửa ngõ Nam Thủ đô.

4 tháp cao tầng mới Park Residence thuộc phân khu Flora Avenue nằm ngay giao điểm của trục đường 36m và 50m. Trục đường 36m liên thông trực tiếp với đường song hành Vành đai 5 và trục Lê Duẩn, giúp cư dân di chuyển nhanh chóng về các khu vực trung tâm. Tuyến đường 50m kết nối với phân khu Kim Ngân - Kim Tiền và các hợp phần tiếp theo của Sun Mega City, mở rộng không gian phát triển theo dài hạn.

Từ Park Residence, cư dân chỉ mất vài phút để tiếp cận hệ tiện ích giáo dục nội khu. Ngay sát các tòa căn hộ là Học viện Sun Group với quy mô khoảng 7.000 học sinh, sinh viên, cùng trường mầm non, trường tiểu học và hệ thống trường liên cấp 1-2-3, mang đến môi trường học tập cho thế hệ tương lai.

Theo đại diện Sun Property, 4 tháp cao tầng mới Park Residence được định vị là trung tâm sinh thái và tiện ích của đô thị Sun Urban City. Nằm trọn vẹn giữa kênh nước dọc Đại lộ Hoa và hồ cảnh quan rộng hơn 16ha, môi trường sống tại đây luôn duy trì khí hậu trong lành, nhiệt độ được điều hòa một cách tự nhiên, giảm bức xạ nhiệt và khói bụi.

Đồng thời, từ Park Residence, cư dân có thể nhanh chóng tiếp cận "1001 tiện ích" vui chơi, giải trí, sự kiện đã hiện hữu tại trục lễ hội 150m, quảng trường Thời Đại, nhạc nước, công viên Sun World... Đây chính là nơi kết nối giữa nhịp sống đô thị hiện đại và hệ sinh thái xanh rộng mở.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư Sun Group cũng phát triển hạ tầng y tế, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích sức khỏe như Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Bệnh viện Mặt Trời vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Mở rộng ra ngoại khu là hệ thống y tế công lập đang được đầu tư đồng bộ với sự hiện diện của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. "Sự liền mạch giữa hạ tầng giáo dục - y tế - giải trí - nghỉ ngơi tạo nên một môi trường sống cân bằng, phản ánh rõ nét tầm nhìn phát triển đô thị 'lấy con người làm trung tâm' của Sun Group", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Nằm tại cửa ngõ phía Nam, khu vực kết nối các tỉnh Bắc Trung Bộ với vùng đồng bằng sông Hồng, 4 tháp cao tầng mới Park Residence được hưởng lợi từ quy hoạch mới. Với việc phát triển Khu đô thị Đại học Nam Cao, cửa ngõ phía Nam từ vùng công nghiệp đang dần hình thành thêm các cực phát triển về y tế - giáo dục. Điều này kéo theo sự gia tăng của lực lượng cư dân chất lượng cao, gồm kỹ sư, chuyên gia, nhà quản lý trong và ngoài nước.

Theo đại diện Sun Property, Park Residence được hưởng lợi từ xu hướng này. Việc các căn hộ Park Residence đủ điều kiện mở bán cho người nước ngoài, tối đa 30% theo quy định, không chỉ góp phần mở rộng tệp khách hàng, mà còn giúp tăng khả năng khai thác cho thuê.

Lợi thế khác của Park Residence còn từ tiến độ xây dựng của Sun Urban City. Các sản phẩm đời đầu như căn hộ Art Residence hay dãy nhà phố Kim Ngân - Kim Tiền đã bắt đầu bàn giao, đón cư dân về sinh sống, thúc đẩy các dịch vụ kinh doanh, lưu trú. Hệ thống công viên vận đi vào hành cùng nhiều hoạt động vui chơi - giải trí liên tục được tổ chức đã tạo ra nhịp sống đô thị. Điều này giúp các căn hộ mới này hiện diện trong một đô thị đã và đang đi vào hoạt động, với cộng đồng cư dân cùng hệ tiện ích hiện hữu.

Khảo sát trên trang Batdongsan cho thấy, giá căn hộ tại Sun Urban City đã tăng gần 18% chỉ trong vòng một năm, dù dự án vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng. "Đây là minh chứng cho dư địa tăng trưởng còn lớn, đồng thời củng cố triển vọng tích lũy giá trị dài hạn của các sản phẩm như Park Residence", đại diện chủ đầu tư đánh giá.

Yên Chi