4 tàu cá bốc cháy trên biển

Nghệ An4 tàu cá công suất 380-430 CV của ngư dân neo đậu sát nhau tại cảng Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu cháy dữ dội trong tối 9/10.

Lửa bùng lên lúc 19h30 khi một tàu bất ngờ phát ra tiếng nổ kèm theo lửa, nhân chứng cho hay.

Nhiều người dân địa phương hô hoán, tìm cách dập song bất thành. Lửa mỗi lúc một lớn, lan sang 3 tàu cá khác ở bên cạnh. Các tàu nằm sát nhau, có thể bước sang nhau, thời điểm xảy ra cháy không có người ở đây.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Quang Tùng.

"Cả một vùng trời rộng hàng trăm mét rực lửa, khói cuộn cao hàng chục mét. Nhiều tiếng nổ như tiếng pháo hoa", một người dân nói.

Hàng trăm người dân địa phương cùng lực lượng làm nhiệm vụ đã hỗ trợ đưa các tàu cá khác ở gần khu vực này ra xa, phòng lửa lây lan.

Công an Nghệ An điều 10 xe cứu hỏa các loại, 50 lính cứu hộ tiếp cận hiện trường. Việc khống chế lửa gặp khó khăn do đám cháy lan rộng, gió thổi mạnh, trên tàu có nhiều thùng dầu dự trữ nhiên liệu.

Hơn 23h30, đám cháy được khống chế. Toàn bộ 4 tàu cá công suất 380-430 CV bị hư hỏng hoàn toàn,ngư lưới cụ trên tàu đều bị thiêu rụi. Trong số này có 3 chiếc của ngư dân xã Sơn Hải, chiếc còn lại của ngư dân xã Quỳnh Thọ.

Ông Hoàng Văn Bộ, Chủ tịch huyện Quỳnh Lưu, cho biết: "Đây là các tàu được ngư dân mua lại từ người khác những năm trước để cải hoán. Tất cả đều không có bảo hiểm thân vỏ". Tàu công suất 430 CV bị cháy có giá trị trên 2 tỷ đồng; loại 380 CV gần 2 tỷ đồng.

Các tàu sau khi bị cháy nằm sát nhau, một phần chìm xuống nước. Ảnh: Hải Bình.

Cảnh sát phun nước vào các tàu tới 2h sáng nay để đề phòng bùng phát trở lại.

Nhà chức trách nhận định ban đầu vụ cháy có thể do chập điện.

Cảng cá Lạch Quèn ở huyện Quỳnh Lưu là nơi neo đậu hàng trăm tàu thuyền của ngư dân sau mỗi chuyến ra khơi hoặc khi tránh trú bão.

Nguyễn Hải