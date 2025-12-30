4 nhóm ngành tiềm năng hút dòng tiền chứng khoán năm 2026

Đầu tư công, ngân hàng, năng lượng và nhóm ngành xuất khẩu đang ở vùng định giá thấp được các chuyên gia đánh giá là "tứ trụ" có thể dẫn dắt danh mục đầu tư năm 2026.

Nhận định trên được các chuyên gia đưa ra tại toạ đàm "Triển vọng đầu tư 2026: Cơ hội nào dẫn dắt thị trường Việt Nam?" do Chứng khoán DNSE tổ chức chiều 29/12. Đánh giá thị trường chứng khoán năm nay, ông Nguyễn Thành Trung, CEO FinSuccess nhận xét rất biến động. Theo đó, dù VN-Index tăng hơn 30%, nhưng nếu loại trừ đà tăng phi mã của nhóm Vingroup (VIC, VHM, VRE) và 3 ngân hàng lớn (Techcombank, VPBank, CTG), phần còn lại của thị trường chỉ tăng khoảng 3-5%.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Tuấn Anh, Founder FinPeace cho rằng 2025 là một trong những năm khó nhất với nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn. Thị trường liên tục biến động theo các cú sốc lớn, đặc biệt giai đoạn đầu năm chịu tác động từ yếu tố thuế quan, khiến nhiều danh mục bị tổn hại ngay cả khi chỉ số hồi phục mạnh sau đó.

Chuyên gia tham gia tọa đàm "Triển vọng đầu tư 2026: Cơ hội nào dẫn dắt thị trường Việt Nam?". Ảnh: DNSE

Từ những biến động này, các diễn giả đánh giá năm 2026 có thể là giai đoạn thị trường bước vào chu kỳ chọn lọc, khi lãi suất không còn thấp, áp lực tỷ giá và chi phí vốn gia tăng, dòng tiền khó dàn trải như trước. Trong đó, hai yếu tố được đánh giá có thể chi phối thị trường năm tới là mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% và kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán. Trên cơ sở này, các chuyên gia chỉ ra bốn nhóm ngành có khả năng thu hút dòng tiền và dẫn dắt danh mục đầu tư.

Đầu tư công

Theo ông Nguyễn Thành Trung, khác với tiêu dùng hay đầu tư tư nhân, vốn phụ thuộc vào tâm lý và quyết định của doanh nghiệp, đầu tư công là lĩnh vực Chính phủ có thể "làm trước và làm ngay". Chuyên gia dự báo, giai đoạn 2026-2030 nhiều khả năng là chu kỳ đẩy mạnh giải ngân cho hạ tầng giao thông, năng lượng và các dự án trọng điểm.

"Nếu so với năm 2025, đầu tư công không chỉ duy trì mà còn phải tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cao. Đây sẽ là dòng tiền dẫn dắt đầu tiên của nền kinh tế", ông nhận định.

Những nhóm hưởng lợi trực tiếp gồm xây dựng, vật liệu xây dựng, hạ tầng giao thông, dầu khí và năng lượng. Dòng vốn đầu tư công không chỉ tác động lên các nhà thầu chính, mà còn lan tỏa sang nhiều ngành phụ trợ, từ logistics đến cung ứng nguyên vật liệu.

Ông Nguyễn Thành Trung, CEO FinSuccess. Ảnh: DNSE

Ngân hàng

Ở góc nhìn vĩ mô, ông Hồ Sỹ Hòa, Giám đốc Nghiên cứu và Tư vấn đầu tư của DNSE cho rằng dù chịu áp lực lãi suất và biên lãi thuần (NIM) trong ngắn hạn, ngân hàng vẫn là nhóm ngành không thể đứng ngoài chu kỳ tăng trưởng 2026-2030.

Theo ông Hòa, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cao, tín dụng buộc phải mở rộng. "Hiện tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam đã ở mức cao, nhưng nếu muốn duy trì tăng trưởng mạnh, hệ thống ngân hàng vẫn là kênh dẫn vốn chủ lực cho đầu tư công, doanh nghiệp và tiêu dùng", ông phân tích.

Về rủi ro, chuyên gia lưu ý NIM của ngành ngân hàng vẫn chịu sức ép khi lãi suất huy động tăng, trong khi lãi suất cho vay khó tăng tương ứng. Tuy nhiên, ông cho rằng NIM có thể tạo đáy từ nửa cuối 2026, khi thanh khoản hệ thống cải thiện và áp lực chi phí vốn giảm dần. "Ngân hàng có thể không bứt phá ngay đầu năm, nhưng là nhóm đáng theo dõi cho giai đoạn sau", ông nói.

Năng lượng

Song hành với đầu tư công, năng lượng được đánh giá là nhóm ngành mang tính nền tảng cho tăng trưởng trung và dài hạn. Nhu cầu điện, nhiên liệu và các nguồn năng lượng mới được dự báo tiếp tục tăng khi Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa và phát triển hạ tầng.

Theo các chuyên gia, các dự án năng lượng lớn không chỉ phục vụ mục tiêu an ninh năng lượng, mà còn là điều kiện cần để duy trì sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút dòng vốn quốc tế ngày càng gay gắt, năng lượng được xem là mắt xích quan trọng giúp hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong nhiều năm tới.

Xuất khẩu

Bên cạnh các trụ cột mang tính dẫn dắt chính sách, ông Nguyễn Thành Trung đề xuất chiến lược đầu tư "ngược dòng" với nhóm xuất khẩu và khu công nghiệp. Theo ông, đây là những lĩnh vực đang bị thị trường lãng quên, khi giá cổ phiếu quay về vùng thấp tương đương đáy tháng 4/2025 do lo ngại rủi ro thuế quan.

"Khi phần lớn rủi ro đã phản ánh vào giá, chỉ cần tín hiệu tích cực từ thương mại toàn cầu cũng có thể tạo ra nhịp hồi đáng kể cho nhóm này", ông Trung nhận định.

Ở góc nhìn khác, ông Tuấn Anh khuyến nghị nhà đầu tư nên đón đầu câu chuyện nâng hạng thị trường, dự kiến diễn ra vào tháng 9/2026, bằng cách tích lũy các cổ phiếu đầu ngành có lịch sử trả cổ tức tiền mặt đều đặn như nhóm xăng dầu hay thực phẩm. Theo ông, đây là những nhóm có khả năng lọt vào "radar" của dòng vốn ngoại khi thị trường được nâng hạng.

Về bức tranh chung, dù vĩ mô còn nhiều thách thức, các diễn giả vẫn giữ quan điểm tích cực với xu hướng chủ đạo của VN-Index trong năm 2026. Động lực chính của thị trường được xác định xoay quanh hai trục lớn: tăng trưởng kinh tế và câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán.

Theo ông Nguyễn Thành Trung, nếu Việt Nam chính thức được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi vào tháng 9/2026, dòng vốn ngoại từ các quỹ ETF và quỹ chủ động có thể đạt 3-8 tỷ USD.

"Việc nâng hạng sẽ giúp Việt Nam chuyển từ thị trường cận biên sang thị trường đáng đầu tư, qua đó giảm áp lực bán ròng của khối ngoại so với năm 2025", CEO FinSuccess nói.

Từ các động lực này, các chuyên gia đưa ra những kịch bản khác nhau cho VN-Index năm 2026. Ông Hồ Sỹ Hòa đưa ra kịch bản tích cực nhất, cho rằng chỉ số có thể hướng tới vùng 1.950-2.040 điểm, dựa trên giả định lợi nhuận toàn thị trường tăng khoảng 17,5%. Thận trọng hơn, ông Nguyễn Tuấn Anh và ông Nguyễn Thành Trung dự báo VN-Index sẽ vượt các đỉnh cũ, tăng trưởng tối thiểu 8-15% trong kịch bản cơ sở.

Ở góc nhìn chiến lược, ông Nguyễn Tuấn Anh cho rằng 2026 là năm nên đầu tư khi mặt bằng định giá thị trường vẫn quanh P/E 14,5 lần, mức được đánh giá là hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận. Tuy nhiên, các diễn giả nhấn mạnh lợi suất vượt trội sẽ không đến từ việc bám theo chỉ số, mà từ danh mục được chọn lọc kỹ lưỡng theo nhóm ngành và doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt.

Minh Đăng