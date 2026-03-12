4 người trong băng mua bán 80 kg ma túy ở TP HCM lĩnh án tử hình

Nguyễn Bình Đại cùng 3 đồng phạm bị phạt mức án tử hình vì điều hành đường dây mua bán hơn 80 kg ma túy từ khu vực miền Tây về TP HCM tiêu thụ.

Ngày 12/3, Đại cùng Mạc Vĩnh Khiêm, Thái Duy Quang, Nguyễn Bình Triệu bị TAND TP HCM tuyên phạm tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Huỳnh Mỹ Ngọc, Thạch Ngọc Yến Vy, Nguyễn Đại Nghĩa cùng nhận mức án tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. 2 bị cáo khác bị phạt 20-30 năm tù về tội Tàng trữ hoặc Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo HĐXX, số lượng ma túy các bị cáo mua bán, vận chuyển là đặc biệt lớn nên cần xử lý nghiêm. Do có sự thay đổi trong chính sách pháp luật về tội vận chuyển ma túy (không áp dụng hình phạt tử hình), nên tòa tuyên phạt các bị cáo thực hiện hành vi này mức án tù chung thân.

Các bị cáo tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Tại tòa, Nguyễn Bình Đại khai từ tháng 10 đến ngày 20/11/2022 đã nhận ma túy từ hai người tên Giang và Yang (chưa rõ lai lịch), sau đó cất giấu tại nơi ở của Nguyễn Bình Triệu trên đường Vũ Huy Tấn, phường Gia Định, để bán theo yêu cầu của hai người này.

Để tránh bị phát hiện, Đại không trực tiếp giao dịch mà điều hành toàn bộ qua ứng dụng Telegram. Ma túy được vận chuyển bằng xe du lịch từ huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) về TP HCM rồi giao cho các "chân rết" cất giữ.

Khi có khách mua, Đại chỉ đạo Mạc Vĩnh Khiêm và Thái Duy Quang đến nơi ở của Triệu lấy ma túy đem giao tại nhiều địa điểm ở TP HCM. Theo cáo buộc, Đại cùng đồng phạm 10 lần nhận và giao hơn 80 kg ma túy các loại.

Chiều 20/11/2022, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP HCM phát hiện Khiêm và Quang có biểu hiện nghi vấn trước một căn nhà trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (khu vực Bình Thạnh cũ) nên kiểm tra. Khi làm việc, Khiêm tự nguyện giao nộp gần 43 kg ketamine cất trong góc bếp.

Khám xét các địa điểm liên quan, cảnh sát tiếp tục thu giữ thêm lượng lớn ma túy. Trong đó, lực lượng chức năng phát hiện một vali chứa 14 kg ma túy do Huỳnh Mỹ Ngọc cất giữ.

Ngọc khai quen một phụ nữ tên Út (chưa rõ lai lịch) và được người này nhờ đến khu vực Bình Tân (cũ) nhận một vali và một ba lô chứa ma túy mang về cất giữ để lấy tiền công. Sau đó, Ngọc nhờ Nguyễn Đại Nghĩa đến nhận số hành lý này và mang về phòng trọ của hai người bạn quen biết.

Hai người này đồng ý cho Ngọc để lại một valy chứa hơn 14 kg ma túy gồm ketamine, MDMA, methamphetamine cùng một ba lô chứa ma túy chưa xác định chủng loại và khối lượng.

Khoảng 15h ngày 21/11/2022, theo yêu cầu của Út, Ngọc mang ba lô chứa ma túy đi giao; vali còn lại gửi tại phòng trọ chưa kịp tiêu thụ thì bị cảnh sát thu giữ.

Bình Nguyên