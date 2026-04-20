4 người hỗn chiến náo loạn trước công ty bị bắt

TP HCMMâu thuẫn trong quá trình làm việc, hai công nhân gọi người quen mang hung khí đến đánh nhau, gây náo loạn trước cổng công ty.

Ngày 20/4, Công an TP HCM tạm giữ Nguyễn Trọng Tân, 36 tuổi cùng 3 người khác để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Nhóm công nhân đánh nhau trước cổng công ty. Ảnh: Cắt từ Video

Chiều hai hôm trước, Tân mâu thuẫn với một đồng nghiệp cùng công ty. Hai bên cãi vã, thách thức và hẹn sau giờ tan ca sẽ "giải quyết".

Khoảng 18h15, tan ca, Tân gọi Châu Văn Loan (26 tuổi) và Nguyễn Minh Kha (24 tuổi) đến hỗ trợ. Loan chở Kha bằng xe máy, mang theo một mã tấu, đứng chờ trước cổng công ty tại KCN Sóng Thần, phường Dĩ An.

Khi người công nhân có mâu thuẫn với Tân vừa ra cổng, nhóm này lao đến, dùng nón bảo hiểm đánh vào vùng đầu. Loan rút mã tấu đe dọa, khiến cảnh hỗn loạn xảy ra, hai bên rượt đuổi nhau ra khu vực đường Đại lộ Thống Nhất.

Sự việc diễn ra khoảng 5 phút, đúng lúc công nhân tan ca, khiến nhiều người hoảng sợ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Dĩ An phối hợp lực lượng cảnh sát hình sự truy bắt những người liên quan.

Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận hành vi. Bước đầu, cảnh sát xác định vụ việc mang tính chất manh động, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Phước Tuấn