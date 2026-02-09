4 người chết, 3 người phải ghép gan vì ăn nhầm 'nấm tử thần' ở California

MỹCalifornia ghi nhận loạt ca nhiễm độc do ăn nhầm "nấm tử thần" đang phát triển trên khắp bang trong mùa đông mưa ẩm.

Sở Y tế Công cộng California cảnh báo người dân tránh hoàn toàn hoạt động hái nấm trong tự nhiên, do nấm độc có biệt danh "tử thần" đang phát triển mạnh trên khắp bang và rất dễ nhầm với các loài nấm ăn được.

Kể từ ngày 18/11/2025, Sở đã ghi nhận hơn 30 ca ngộ độc nấm tử thần, trong đó có 4 ca tử vong và ba ca phải ghép gan. Nhiều người nhập viện bị tổn thương gan cấp, tiến triển rất nhanh dẫn tới suy gan. Các ca trải rộng từ trẻ 19 tháng tuổi đến 67 tuổi.

Craig Smollin, giám đốc y khoa Phân khu San Francisco, thuộc Hệ thống Kiểm soát Chất độc California, cho biết việc ghi nhận hàng chục ca ngộ độc nấm tử thần trong năm nay là "rất bất thường", khi mọi năm thường chỉ ghi nhận 2-3 ca.

Các chuyên gia cho biết thời tiết ấm, mưa sớm, đang tạo ra một đợt sinh sôi ồ ạt của nấm tử thần ở California trong năm nay.

Nấm tử thần nở rộ ở California. Ảnh: AP

Nấm tử thần là một trong những loài nấm độc nhất thế giới, thuộc nhóm nhỏ các loài nấm chứa amatoxin, hợp chất cực mạnh gây khoảng 90% ca tử vong do ngộ độc nấm trên toàn cầu.

Loài nấm này xuất hiện trong công viên đô thị lẫn rừng cây, thường mọc dưới các cây sồi, và có hình dáng giống nhiều loài nấm ăn được. Nó còn biến đổi hình dạng theo từng giai đoạn phát triển, từ mũ nấm trắng ngả sang mũ xanh lục. "Rất khó nhận biết nếu không phải người nghiên cứu nấm chuyên sâu", bác sĩ Smollin nói.

Tiêu thụ một lượng nhỏ nấm có thể gây tử vong. Các chuyên gia cảnh báo màu sắc của nấm không phải dấu hiệu đáng tin để nhận biết độc tính. Phơi khô hay nấu chín không làm giảm độc tố của nấm tử thần.

Người ngộ độc thường bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy trong vòng 24 giờ đầu. Các triệu chứng ban đầu có thể biến mất trong vòng một ngày, nhưng tổn thương gan nghiêm trọng dẫn đến tử vong vẫn âm thầm phát triển sau 2-3 ngày.

Gia đình Laura Marcelino ở thành phố Salinas, miền bắc California, đã hái phải nấm tử thần, trông giống những loại cô và chồng từng hái ở quê nhà Mexico. Hai vợ chồng bị nôn mửa và phải nghỉ làm. Marcelino nằm viện 5 ngày, còn chồng phải ghép gan. Các con nhỏ may mắn không ăn nấm do không thích.

Giới chức y tế cho biết các ca ngộ độc năm nay có nhiều người nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Mixtec, tiếng Quan thoại, nên đã mở rộng cảnh báo bằng nhiều ngôn ngữ. 60% ca ngộ độc trong đợt bùng phát lần này là người nói tiếng Tây Ban Nha.

Đức Trung (Theo AP, US News, USA Today)