4 món tốt cho người ung thư trước khi hóa trị

Ưu tiên trứng giàu protein, trái cây tươi, sữa chua, giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa cho người bệnh ung thư trước khi hóa trị.

Hóa trị là phương pháp sử dụng thuốc hóa chất đưa vào cơ thể để tiêu diệt và ngăn chặn tế bào ung thư phát triển đồng thời hạn chế quá trình di căn. Thuốc có thể ảnh hưởng đến cả tế bào ác tính và tế bào lành tính, do đó gây nhiều tác dụng phụ như mệt mỏi, suy nhược cơ thể, buồn nôn, rụng tóc, mất vị giác, thiếu máu, xuất huyết...

Bác sĩ Kim Thị Bé Diệp, khoa Nội Ung bướu, Trung Tâm Ung bướu TP HCM, chỉ ra một số món ăn người bệnh nên ưu tiên trước khi hóa trị để nâng cao thể trạng, giảm nguy cơ nhiễm trùng, hạn chế tác dụng phụ.

Bác sĩ Diệp khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sữa chua cung cấp nhiều lợi khuẩn (probiotics) giúp hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, ngăn tiêu chảy, táo bón, rối loạn tiêu hóa khi hóa chất vào cơ thể. Thực phẩm này cũng chứa hàm lượng cao protein, canxi... hỗ trợ cơ thể hấp thu, bảo vệ xương.

Trái cây tươi chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ giúp tạo "lớp đệm" cho hệ tiêu hóa, cải thiện táo bón, củng cố hệ miễn dịch. Đường fructose tự nhiên trong trái cây cung cấp năng lượng cho não bộ và cơ bắp mà không gây cảm giác đầy bụng, khó tiêu như tinh bột hay dầu mỡ. Vị thanh mát của trái cây hỗ trợ giảm cảm giác lợ miệng, đắng miệng. Một số quả mọng như dâu tây, việt quất, nho giàu chất chống oxy hóa, vitamin C, có tác dụng chống viêm, tăng cường miễn dịch cho người bệnh.

Phô mai là thực phẩm có năng lượng, canxi, đạm cao dễ hấp thu. Ăn phô mai trước hóa trị giúp người bệnh duy trì cân nặng và tích trữ năng lượng dự phòng. Bởi trong và sau hóa trị, cơ thể cần nhiều protein để sửa chữa các mô bị tổn thương.

Trứng luộc giàu protein, vitamin B12, albumin (protein huyết tương do gan tạo ra). Protein trong trứng dễ hấp thu, tăng lượng đạm cần thiết cho cơ thể, không gây quá tải cho hệ tiêu hóa. Lòng trắng trứng chứa hàm lượng albumin cao, hỗ trợ giảm phù nề và mệt mỏi.

Bác sĩ Diệp lưu ý, trước, trong và sau hóa trị, người bệnh nên ăn uống đầy đủ thay vì ăn kiêng, uống đủ nước, vận động thường xuyên để góp phần tăng cường sức khỏe.

Bảo Trâm