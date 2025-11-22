4 lợi ích khi ăn đậu nành lên men Nhật Bản

Thực phẩm giàu protein, men vi sinh, vitamin K hỗ trợ sức khỏe đường ruột, mật độ xương và tim mạch.

Natto là món ăn truyền thống của Nhật Bản được làm từ đậu nành lên men, có kết cấu dính, dai, màu nâu, mùi nồng đặc trưng. Ăn thường xuyên món này có thể đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Tăng cường sức khỏe đường ruột

Natto chứa vi khuẩn có lợi, hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột, cần thiết cho tiêu hóa. Quá trình liên men cũng tạo ra các hợp chất giúp nhu động ruột hoạt động tốt, ít đầy hơi. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh giúp tăng sức đề kháng, phòng bệnh mạn tính.

Hỗ trợ sức khỏe xương, tim

Vitamin K 2 trong thực phẩm này kết hợp vitamin D để vận chuyển canxi vào xương. Nếu không có quá trình này, canxi tích tụ trong các mô mềm, không tốt cho sức khỏe mạch máu.

Ăn natto có liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Điều này một phần có thể là do nattokinase, một loại enzyme được sản sinh thông qua quá trình lên men. Nattokinase cũng góp phần giảm mức lipid máu, phòng tránh mảng bám trong động mạch hình thành và hoạt động như chất làm loãng máu.

Trộn natto với cơm rồi thêm nước tương, trứng, hành lá hoặc mù tạt để giảm mùi hăng đặc trưng. Ảnh được tạo bởi AI

Kiểm soát huyết áp

Huyết áp cao không được kiểm soát theo thời gian làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ, suy tim và nhiều bệnh khác. Natto cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng góp phần kiểm soát huyết áp gồm canxi, kali, magiê, chất xơ và protein. Đây cũng là thực phẩm ít natri, có lợi cho người cao huyết áp.

Giảm viêm

Các thành phần như lunasin và isoflavone trong đậu nành có đặc tính chống oxy hóa, trung hòa các gốc tự do gây hại, giảm stress oxy hóa - nguyên nhân dẫn đến viêm. Natto giàu protein, chất xơ giúp tăng cảm giác no, hạn chế ăn các món không lành mạnh. Thực phẩm lên men hỗ trợ cải thiện sức khỏe hệ vi sinh vật đường ruột, có liên quan đến giảm đáng kể chỉ số khối cơ thể (BMI), khối lượng mỡ.

Tác dụng phụ có thể xảy ra khi natto là triệu chứng tiêu hóa như tiêu chảy hoặc táo bón. Natto là thực phẩm giàu chất xơ, nên ăn quá nhiều có thể gây đầy hơi, chướng bụng và tiêu chảy. Người bị dị ứng đậu nành không nên sử dụng. Các sản phẩm từ đậu nành có thể tương tác với một số loại thuốc. Người đang dùng thuốc điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ khi bổ sung chúng vào chế độ ăn hàng ngày.

Những người lần đầu thưởng thức natto có thể cảm nhận mùi hăng rất đặc trưng. Ở Nhật Bản, món này thường dùng kèm với cơm và trứng.

Lê Nguyễn (Theo Health, Times of India)