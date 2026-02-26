4 lợi ích của khoai lang với đường huyết

Nhờ chỉ số GI tương đối thấp và giàu chất xơ, khoai lang có thể giúp hạn chế tăng đường huyết sau ăn, hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin.

Carb hấp thu chậm giúp đường huyết tăng từ từ

Khoai lang chứa chất xơ và tinh bột kháng sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ glucose. Kết quả là lượng đường trong máu tăng nhẹ sau bữa ăn, thay vì tăng đột biến. Nhờ đặc tính này, khoai lang là lựa chọn carbohydrate tốt hơn so với ngũ cốc tinh chế.

Giàu chất xơ, tinh bột kháng hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Một củ khoai lang cỡ trung bình cung cấp khoảng 4 g chất xơ, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Tinh bột kháng trong khoai lang không bị tiêu hóa hoàn toàn ở ruột non mà đi xuống đại tràng, nơi được vi khuẩn có lợi lên men. Quá trình này tạo ra các axit béo chuỗi ngắn, góp phần cải thiện chuyển hóa và hỗ trợ ổn định đường huyết.

Giảm stress oxy hóa, hỗ trợ trao đổi chất

Beta-carotene (tiền chất của vitamin A), vitamin C và B6, kali và mangan trong khoai lang đóng vai trò trong quá trình trao đổi chất, chức năng insulin. Với người mắc bệnh tiểu đường, stress oxy hóa và viêm nhiễm là những vấn đề đáng lo ngại. Chất chống oxy hóa trong khoai lang hỗ trợ giảm stress oxy hóa, góp phần kiểm soát lượng đường trong máu.

Tăng cảm giác no

Nhờ hàm lượng chất xơ, khả năng tiêu hóa chậm, ăn khoai lang tạo cảm giác no lâu, tránh tăng cân. Trong khi đây là những yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết, giảm kháng insulin. Khoai lang luộc là gợi ý phù hợp cho người muốn hạn chế ăn vặt thường xuyên hoặc bữa ăn nhiều calo.

Cách chế biến ảnh hưởng lớn đến lượng đường trong máu. Ví dụ, khi luộc, khoai lang có chỉ số đường huyết (GI) thấp đến trung bình. Điều này có nghĩa là khi ăn thực phẩm này, cơ thể giải phóng đường từ từ. Ngược lại, nướng hoặc chiên khoai lang (đặc biệt là khoai lang đã gọt vỏ) làm tăng chỉ số GI đáng kể, đôi khi hơn 80.

Chất xơ là thành phần quan trọng của khoai lang giúp ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột biến. Bằng cách ăn cả vỏ, cơ thể nhận được nhiều chất xơ, tinh bột kháng trong thực phẩm.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)